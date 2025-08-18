Bancos centrales esquivan las criptomonedas y mantienen la confianza en el dólar

La mayoría de los bancos centrales (93%) no posee ni planea incluir activos digitales como bitcoin o monedas estables en sus reservas.

Los principales motivos son riesgos legales, de contraparte, volatilidad, complejidad de custodia y la falta de rendimientos estables.

Solo un 7% de los bancos centrales considera explorar estos activos de manera limitada, principalmente a modo de prueba o experiencia práctica.

Fondos de pensiones y soberanos muestran mayor apertura: 7% ya posee activos digitales y otro 20% planea incorporarlos.

A pesar del interés por diversificación, más del 80% de los bancos centrales sigue confiando en la seguridad y liquidez del dólar.

Otros activos que se incrementarán en reservas son el euro (16%), el oro (32%) y bonos gubernamentales (28%), mientras los activos digitales siguen siendo marginales.

En medio de un debate global sobre la potencial pérdida de protagonismo del dólar como referencia internacional, los bancos centrales del mundo mantienen un marcado conservadurismo frente a los activos digitales. A pesar de que el renminbi, el euro, el oro y el bitcoin han sido promocionados como posibles sucesores del dólar, la última encuesta del Global Public Investor de OMFIF revela que el 93% de las instituciones consultadas no posee activos digitales ni planea hacerlo.

El estudio, que incluyó bancos centrales que administran alrededor de 5 billones de dólares en reservas, mostró apenas casos atípicos en Medio Oriente y una sola voz europea abierta a explorar los activos digitales. Este conservadurismo se extiende incluso a la tecnología de registro distribuido: el 82% de los encuestados no utiliza blockchain ni tiene planes de implementarla, aunque algunos equipos de moneda digital de bancos centrales ya se preparan para futuras pruebas piloto.

El experto de OMFIF, John Orchard, explica que la razón principal para evitar las monedas digitales es simple: los reguladores buscan activos que no generen rendimientos excesivos. Según Larry Hathaway, estratega de Franklin Templeton, los operadores de activos digitales suelen ser altamente rentables, lo que los hace poco atractivos para los gestores de reservas acostumbrados a instrumentos más estables y seguros. Además, los bancos centrales pueden mantener directamente instrumentos del mercado monetario gubernamental que cumplen funciones similares sin asumir riesgos adicionales.

Daniela Klingebiel, colaboradora en programas de gestión de reservas del Banco Mundial, subraya otros obstáculos: riesgos legales y de contraparte, complejidad en la custodia, ambigüedad regulatoria, riesgos técnicos y crediticios, y la posibilidad de desvinculación de la moneda digital. Incluso los activos digitales más cercanos a valores, como el bitcoin, presentan barreras adicionales: su alta volatilidad, baja liquidez y falta de uso en comercio transfronterizo lo hacen menos atractivo como activo de reserva.

El 7% de los bancos centrales que consideran activos digitales lo hacen de manera exploratoria. Jan Kubíek, del Banco Nacional Checo, señala que estas iniciativas buscan experiencia práctica más que una asignación significativa de reservas. Hasta ahora, no se ha detectado que el bitcoin ofrezca beneficios estabilizadores en las carteras de reservas, aunque se reconoce que la creciente “financiarización” del activo podría cambiar este panorama.

En contraste, los fondos públicos de pensiones y los fondos soberanos, con objetivos de rentabilidad menos sistémicos que los bancos centrales, muestran mayor apertura: un 7% ya posee activos digitales y otro 20% planea incorporarlos en el futuro. Por su parte, iniciativas en Estados Unidos, como el anuncio de Donald Trump sobre una reserva estratégica de bitcoin y la Ley Genius, anticipan una adopción creciente de monedas estables y su potencial uso como garantía para financiamiento de viviendas a través de Fannie Mae y Freddie Mac.

Pese a estos avances, los activos digitales todavía carecen de la creación de valor que ofrecen los instrumentos tradicionales y no están respaldados por reservas de bancos centrales, sino solo por deuda pública y dinero fiduciario. Sin embargo, ya se usan para pagos transfronterizos internos, ahorrando costos significativos a algunas contrapartes, aunque los bancos multilaterales de desarrollo consideran que los riesgos asociados aún son demasiado altos.

En cuanto a la diversificación de reservas, el informe de OMFIF revela que el 96% de los bancos centrales identifica aranceles y proteccionismo comercial como principal preocupación, mientras que más del 80% todavía confía en la seguridad y liquidez del dólar. Solo un 16% planea aumentar tenencias de euros, y un 32% incrementará reservas de oro en los próximos 12 a 24 meses, con más del 20% esperando que el precio supere los 3.500 dólares por onza. Asimismo, un 28% de los gestores de reservas apunta a incrementar asignaciones a bonos gubernamentales, manteniéndose estables en otras clases de activos.

En conclusión, aunque el interés por diversificar reservas es creciente, los bancos centrales siguen priorizando estabilidad y seguridad sobre innovación. La adopción de activos digitales y criptomonedas se mantiene marginal, y el dólar continúa consolidado como pilar central del sistema financiero internacional.