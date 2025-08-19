Santilli confía en un triunfo contundente de La Libertad Avanza y apuesta a nuevas reformas

Diego Santilli confía en un triunfo contundente de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre, asegurando que permitirá avanzar con nuevas medidas económicas.

El diputado nacional Diego Santilli se mostró confiado en que el Frente La Libertad Avanza logrará un triunfo contundente en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. En declaraciones radiales, el dirigente del PRO aseguró que la victoria permitirá al Gobierno avanzar con nuevas medidas económicas y consolidar el modelo de país impulsado por el presidente Javier Milei.

“Estoy convencido que el Gobierno va a ganar contundentemente en octubre, es decir, va a arrasar en octubre. Va a ganar bien”, afirmó Santilli durante una entrevista en Radio Rivadavia, llamando a la ciudadanía a respaldar al oficialismo en las urnas: “No volvamos para atrás, vayamos a votar”.

El legislador destacó que la Argentina atravesó meses de decisiones “difíciles y duras” adoptadas por el Presidente, pero sostuvo que eran necesarias ante el incumplimiento de compromisos internacionales por falta de equilibrio fiscal. Bajo ese marco, Santilli señaló que el desafío actual es consolidar la estabilidad alcanzada y dotar al Gobierno de las herramientas parlamentarias necesarias para profundizar las reformas económicas y estructurales.

PRO y La Libertad Avanza: una alianza estratégica

Santilli resaltó la cooperación entre el PRO y el espacio libertario, subrayando el esfuerzo realizado para acordar listas conjuntas tanto en la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 7 de septiembre como en los comicios nacionales de octubre.

“El sábado mismo ya estaba firmada la lista y estamos integrados, trabajando en conjunto, algo que venimos haciendo desde el 10 de diciembre de 2023 en el Congreso”, explicó. Además, destacó la relevancia de acompañar las reformas impulsadas por Milei, definidas por él como “las más grandes de la historia reciente del país”.

El diputado enfatizó que lo que está en juego en las elecciones no solo es la composición del Congreso, sino también el modelo de país que se implementará en los próximos años. “Ahora falta un Congreso que pueda sentarse y definir”, indicó, adelantando que tras los comicios se impulsarán nuevas iniciativas legislativas.

Justicia y reformas pendientes

En el plano judicial, Santilli remarcó la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial y subrayó que el Ejecutivo no debe intervenir en esa esfera. Propuso avanzar en la designación de jueces para cubrir el 30% de vacantes existentes y señaló que contar con respaldo parlamentario es clave para evitar la injerencia de sectores políticos interesados en obtener impunidad.

Respecto a la posibilidad de ampliar la Corte Suprema, el diputado del PRO descartó que exista un proyecto oficial: “No hay una definición sobre la reforma de la Corte. El Presidente no tiene un proyecto, no lo ha planteado”, afirmó, negando cualquier negociación con la oposición sobre el tema.

Santilli insistió en que el resultado de las elecciones de octubre será determinante para que el Gobierno obtenga el respaldo necesario en el Congreso. “Este es un Gobierno que ha llegado en términos políticos con muy pocos senadores. Esta es la oportunidad necesaria para poder avanzar y resolver lo que la sociedad reclama a gritos: justicia en tiempo y forma”, concluyó.

Expectativas y mensaje al electorado

El mensaje del diputado apunta a consolidar el respaldo popular y político hacia las reformas impulsadas por Milei, destacando tanto la experiencia acumulada del PRO como la alianza estratégica con La Libertad Avanza. Según Santilli, la combinación de estabilidad económica, consolidación legislativa y fortalecimiento del sistema judicial permitirá al Gobierno afrontar los desafíos futuros y avanzar en una agenda que considera histórica para el país.

La postura del legislador refleja la confianza oficialista en que las elecciones de octubre no solo definan la representación parlamentaria, sino también la capacidad del Gobierno para implementar políticas de cambio profundo y continuar con un proceso de reformas que, según Santilli, es indispensable para garantizar la estabilidad y el desarrollo económico de Argentina.