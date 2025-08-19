El Gobierno mantiene férreo control de la liquidez y descarta riesgos cambiarios antes de octubre

Luis Caputo y Santiago Bausili mantienen un estricto control de la liquidez para evitar que el exceso de pesos impulse la compra de dólares antes de las elecciones.

Se subieron los encajes bancarios y se obligó a los bancos a comprar bonos del Tesoro para limitar la emisión de dinero.

La teoría del “Punto Anker” quedó congelada; la distinción entre demanda de dinero genuina y especulativa se aplicará hasta octubre.

Aunque las tasas de interés están muy altas, los bancos sostienen que la demanda de dólares minorista cayó un 75% en agosto tras el pico de julio.

Caputo reconoció que el aumento del riesgo país responde más al temor político que a fundamentos económicos.

Tras las elecciones, se espera flexibilizar la política monetaria y reabrir el crédito, con la previsión de que la demanda de dólares ya no represente un peligro.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dejaron en claro que la política monetaria se mantendrá estricta hasta las elecciones de octubre, con el objetivo de evitar que cualquier exceso de pesos termine en compras de dólares y genere presiones inflacionarias. La decisión oficial de “que no sobre ni un peso en la calle” refleja el temor a que la liquidez se traduzca en movimientos especulativos en el mercado cambiario.

La medida se tradujo en la suba de encajes bancarios y la obligación de que los bancos adquieran bonos del Tesoro que previamente habían rechazado. Caputo explicó que, a diferencia de momentos anteriores, cuando la negativa de los bancos a renovar deuda podía interpretarse como positiva para la expansión de crédito, hoy la situación es distinta debido al ruido preelectoral. En un tuit ampliamente comentado, el ministro señaló que si el Banco Central interpreta un aumento de base monetaria como un incremento de demanda especulativa, no se esterilizará, mientras que la demanda genuina destinada al crecimiento económico sí sería tratada de manera diferente.

Esta estrategia, conocida en círculos oficiales como “riesgo kuka”, se enmarca en la preocupación por la percepción de riesgo del país. Caputo admitió que había subestimado el índice de riesgo país, que tras la baja de la inflación y el acuerdo con el FMI se esperaba en 400 puntos, pero que actualmente supera los 700. Según el ministro, este aumento no responde a fundamentos económicos, sino al temor de que la oposición altere el equilibrio fiscal.

La teoría del “Punto Anker”, que buscaba diferenciar la demanda de dinero “buena” de la especulativa, fue congelada temporalmente, con el objetivo de cerrar la emisión de pesos antes de octubre. Ni Caputo ni Bausili especificaron los indicadores exactos para determinar cuándo la liquidez es segura, pero coincidieron en que el pedido de pesos por parte del mercado era preocupante y que una inyección podría disparar la inflación.

Algunos datos respaldan esta visión oficial: el crédito bancario crece mucho más lentamente que los depósitos, mientras que las tasas de interés alcanzaron niveles muy altos debido a las dificultades de los bancos para cumplir con los encajes y manejar la liquidez diaria. Desde la perspectiva de las entidades financieras, la situación podría haberse aliviado si se permitiera reintegrar al mercado los $5,8 billones que “sobraron” en la última licitación de deuda.

Sin embargo, la preocupación del gobierno por la compra de dólares parece desfasada respecto a la realidad: los ahorristas no están incrementando sus compras. Según fuentes bancarias, en agosto la demanda minorista cayó un 75% respecto de julio, tras el pico generado por el aguinaldo y la disparada del dólar de julio, que subió 12,4%. En lo que va de agosto, la cotización retrocedió 5,3% en la primera quincena, lo que confirma que la turbulencia de las tasas no se tradujo en una corrida cambiaria.

Aun así, Caputo y Bausili mantendrán la restricción monetaria y la presión sobre el tipo de cambio hasta el evento electoral, con la expectativa de que una vez superadas las elecciones, se pueda reabrir el grifo de pesos y fomentar nuevamente el crédito. El ministro dejó entrever que, según la visión oficial, el riesgo de que la demanda de dólares descontrole la economía quedará neutralizado tras los comicios, permitiendo una flexibilización de la política monetaria y el impulso a la actividad económica.

En definitiva, la estrategia oficial combina un control férreo de la liquidez con la vigilancia sobre los movimientos cambiarios, intentando separar la demanda genuina de dinero para producción y consumo de la especulativa vinculada al contexto político. Por ahora, los mercados deben convivir con tasas históricamente altas, restricciones de crédito y un Banco Central atento a cada peso en circulación, mientras el país transita los meses previos a una elección que marcará el rumbo económico de los próximos años.