Facundo Manes competirá como candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires con apoyo del GEN

Facundo Manes competirá como candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires con el apoyo del partido GEN, liderado por Margarita Stolbizer.

Estará acompañado por Carla Pitiot, mientras que Sergio Abrevaya encabezará la lista de diputados nacionales del mismo frente.

Un preacuerdo con Martín Lousteau se cayó a último momento, dejando a Manes fuera del armado de Provincias Unidas.

Su candidatura busca diferenciarse de los partidos tradicionales, ofreciendo una opción ciudadana, republicana y progresista.

La campaña se centra en la antipolarización, la educación, la innovación científico-tecnológica y el desarrollo humano.

La consigna de campaña es “Para adelante, contra todos”, reflejando su apuesta por un perfil político independiente y renovador.

El diputado nacional Facundo Manes confirmó este lunes su candidatura a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, luego de quedar fuera del armado de Provincias Unidas. El neurocirujano y líder del espacio político Para Adelante competirá con el respaldo del partido GEN, conducido por Margarita Stolbizer, en lo que representa su intento por consolidar un perfil político independiente y diferenciado de los grandes espacios tradicionales.

Manes estará acompañado por la abogada Carla Pitiot, ex dirigente del espacio massista, como compañera de fórmula para el Senado. La lista de diputados nacionales del mismo frente será encabezada por Sergio Abrevaya, titular del GEN, en un armado que busca reforzar la identidad “ciudadana” y progresista de su propuesta.

Hasta hace pocos días, Manes mantenía un preacuerdo con el senador Martín Lousteau, con la intención de encabezar la boleta de senadores por la Ciudad, mientras que Lousteau ocuparía el primer lugar en la lista de diputados. Sin embargo, el entendimiento se cayó en el último momento, y la cabeza de lista del radicalismo porteño quedó finalmente en manos de Graciela Ocaña, lo que llevó al diputado a definir su candidatura por fuera de los espacios tradicionales.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Manes sostuvo: “La casta se repartió los lugares en la lista como si en estos dos años no hubiera pasado nada”, y completó con un mensaje desafiante: “Este domingo es el día. Vamos contra todos. Para adelante”. Según explicaron desde su entorno, la decisión busca diferenciarse de los partidos tradicionales y ofrecer una opción “ciudadana” de corte republicano y progresista, en momentos en que los votantes porteños elegirán tres representantes para el Senado y diez diputados nacionales.

Manes dejará su actual banca en diciembre, luego de ser electo en 2021 por la provincia de Buenos Aires, y buscará reinventarse políticamente en la Ciudad. Su campaña se enfocará en la antipolarización, la agenda educativa, la innovación científico-tecnológica y el desarrollo humano, intentando capitalizar su perfil profesional y académico para marcar distancia de los debates tradicionales centrados en las disputas entre los grandes bloques políticos.

La consigna de la campaña ya fue definida: “Para adelante, contra todos”, un lema que sintetiza su apuesta por un mensaje de renovación y de ruptura con las estructuras partidarias tradicionales. Desde su equipo aseguran que el objetivo es captar el voto de ciudadanos desencantados con la política convencional, al tiempo que consolidar un espacio que combine una mirada progresista con un enfoque republicano y de transparencia institucional.

La decisión de competir de manera independiente se da en un contexto político marcado por la consolidación de fuerzas tradicionales y bloques emergentes, como La Libertad Avanza y el radicalismo, que buscan captar el electorado porteño. Manes intentará posicionarse como una alternativa viable frente a estos espacios, apelando a su trayectoria profesional, su imagen de outsider político y su discurso centrado en la educación, la ciencia y la innovación.

Además, el legislador intenta proyectar su candidatura como un puente entre distintos sectores de la sociedad, enfatizando la necesidad de políticas públicas que favorezcan el desarrollo humano y el fortalecimiento de la infraestructura educativa y científica en la Ciudad de Buenos Aires. Su campaña se diferencia también por la comunicación directa a través de redes sociales y plataformas digitales, buscando conectarse con electores jóvenes y profesionales urbanos.

En resumen, la candidatura de Facundo Manes representa un desafío político significativo en la Ciudad de Buenos Aires: por un lado, buscará posicionarse como una alternativa frente a los grandes bloques consolidados; por otro, intentará consolidar un espacio propio con identidad republicana y progresista, centrado en la innovación, la educación y el desarrollo humano. La elección de octubre será la prueba de fuego para su estrategia política, que hasta ahora se sustenta en un discurso renovador y en la promesa de ir “Para adelante, contra todos”.