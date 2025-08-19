Inflación de agosto se proyecta cerca del 2%: el dólar y los regulados, claves del mes

La inflación de agosto se proyecta cerca del 2%, impulsada por aumentos en regulados y alimentos, con un escaso traslado del dólar.

La estabilización del tipo de cambio y la débil demanda limitan el impacto del pass-through en los precios.

Tarifas de luz, gas, agua, prepagas, telecomunicaciones y cuotas escolares registraron subas que presionan el IPC.

El efecto de la suba del dólar de finales de julio será parcial y rezagado, con mayor impacto en bienes importados y combustibles.

Para el resto del año, se espera inflación mensual estable alrededor del 2%, con octubre, noviembre y diciembre cerca de ese nivel.

El FMI ajustó al alza su pronóstico anual para 2025 a 20%-25%, y el desafío del Gobierno será mantener la inflación bajo 1,3% mensual hasta fin de año.

Tras la difusión del dato de inflación de julio por parte del INDEC, que marcó un alza del 1,9%, las estimaciones privadas proyectan que la inflación de agosto se ubicará en torno al 2%, impulsada principalmente por los aumentos de los precios regulados y de alimentos, aunque con un impacto heterogéneo del traslado del dólar. Según la consultora Equilibra, el IPC podría moverse entre 2% y 2,5%, mientras que EcoGo prevé un aumento de alrededor del 2%. La economista Marina Dal Poggetto, directora de Equilibra, señaló que la estabilización del tipo de cambio en los primeros días de agosto contribuyó a limitar el “pass-through” hacia los precios, y que la mayor apertura comercial y la débil demanda comprimen los márgenes de las empresas.

El manejo de la liquidez será un factor central para determinar el comportamiento inflacionario en el mes. Clara Alesina, economista de la Fundación Libertad y Progreso, explicó que la clave estará en cómo el Banco Central y el Tesoro absorban los pesos disponibles en el mercado a través de las licitaciones de deuda. Orlando Ferreres, de OJF, destacó que los supermercados colaboran con la contención de precios y que el traslado del aumento del dólar de finales de julio a agosto será limitado.

Los primeros datos de agosto muestran un efecto parcial del incremento del dólar registrado entre la última semana de julio y la primera de agosto. Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), explicó que la suba del tipo de cambio se concentró en los últimos días de julio, por lo que su impacto pleno se verá en el IPC del octavo mes. Ramiro Tosi, de Suramericana Vision, precisó que el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa casi el 27% del IPC, triplicó su variación respecto de junio, pasando de 0,6% a 1,9%, reflejando un efecto parcial de la devaluación.

Más allá del dólar, los aumentos en los precios regulados presionan sobre la inflación. En agosto, las tarifas de luz subieron 2%, las de gas entre 2,6% y 2,8%, y el agua de AYSA ajustó un 1%. Las prepagas aumentaron entre 1,3% y 1,95%, mientras que los servicios de telecomunicaciones podrían subir hasta un 3%. Las cuotas escolares en el AMBA registraron incrementos de entre 5% y 7%. Equilibra señaló que el traslado a precios por la suba del dólar fue acotado y heterogéneo: menor en alimentos y bebidas (1,3%) y mayor en bienes importados y combustibles (+3,3%).

Según LCG, en las primeras dos semanas de agosto, alimentos y bebidas acumularon un alza del 3,1%, aunque los aumentos suelen concentrarse a principios de mes y moderarse luego. La apertura de importaciones y la débil actividad limitan la capacidad de traslado de costos a precios finales, por lo que el pass-through total de la devaluación sería menor y rezagado en el tiempo.

Para el resto del año, las consultoras esperan que la inflación mensual se mantenga estable cerca del 2%, aunque sin señales de un salto mayor. Se proyecta 1,7% para octubre, 1,5% en noviembre y 1,7% en diciembre, mientras que en enero de 2026 podría retroceder al 1,6%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Leo Anzalone y Ramiro Tosi coincidieron en que los regulados representan menos de un tercio del IPC y que, salvo fuertes aumentos tarifarios, la inflación mensual no superará el 2%.

El FMI, por su parte, ajustó al alza sus proyecciones para 2025, esperando ahora un IPC anual entre 20% y 25%, dos puntos porcentuales más que la estimación de abril. Para cumplir con estas metas, tras el dato de julio, el equipo económico debería mantener la inflación por debajo de 1,3% promedio mensual en lo que resta del año, un desafío que dependerá del manejo de la liquidez y la estabilidad cambiaria.

En definitiva, la inflación de agosto se proyecta cerca del 2%, con un impacto limitado del dólar y una presión sostenida de los precios regulados. El seguimiento de la liquidez y el comportamiento de los mercados serán determinantes para que la tendencia se mantenga controlada hasta fin de año.