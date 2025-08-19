Defensa y Seguridad lanzan Mesa Conjunta para fortalecer el control en zonas de frontera

Los ministerios de Defensa y Seguridad Nacional crean la Mesa Conjunta de Coordinación para supervisar y planificar tareas en zonas de frontera.

La medida se oficializó mediante la Resolución Conjunta 68/2025 y se basa en el Decreto 1112/2024, que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a fuerzas policiales.

La Mesa tendrá tres niveles jerárquicos: ministros, secretarías y jefaturas de Fuerzas Armadas y policiales, coordinando operativos y protocolos.

Se elaborarán planes anuales, se definirán zonas de despliegue, objetivos estratégicos y órdenes operativas, actuando fuera de áreas urbanas.

La iniciativa no implicará gasto adicional, ya que se usarán recursos humanos y logísticos existentes en cada jurisdicción.

El objetivo es optimizar la vigilancia, evitar duplicación de esfuerzos, fortalecer la cooperación interministerial y mejorar la seguridad fronteriza.

A partir de este lunes, los ministerios de Defensa y de Seguridad Nacional comenzaron a trabajar de manera coordinada en la implementación de la Mesa Conjunta de Coordinación, una nueva instancia interministerial destinada a planificar, supervisar y evaluar las tareas conjuntas en las zonas de frontera del país. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 68/2025 publicada en el Boletín Oficial, busca optimizar la vigilancia territorial, evitar duplicaciones de esfuerzos y reforzar la cooperación institucional entre ambas carteras.

La normativa establece que la Mesa Conjunta funcionará bajo el marco del artículo 17 del Decreto 1112/2024, que permite a las Fuerzas Armadas brindar apoyo logístico y operativo a las fuerzas policiales y de seguridad federales en las fronteras, siempre cumpliendo con la legislación vigente. Según se detalla, la iniciativa permitirá “organizar y coordinar el accionar complementario” de los distintos cuerpos de seguridad en regiones estratégicas, garantizando una respuesta más eficiente frente a la amenaza de delitos transfronterizos, contrabando y otras actividades ilícitas.

Entre las principales funciones de la Mesa se encuentran la elaboración de planes anuales de despliegue, la definición de lineamientos estratégicos, la creación de protocolos interinstitucionales, el monitoreo del cumplimiento de las tareas, la formulación de recomendaciones y la producción de informes semanales. La estructura de la Mesa Conjunta contempla tres niveles jerárquicos: en el primero se ubican los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich; el segundo nivel integra a los titulares de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares de Defensa y de la Secretaría de Seguridad Nacional; y el tercero contempla representantes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de las jefaturas de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

El Plan Anual de despliegue definirá las zonas específicas donde se realizarán los operativos, los objetivos estratégicos a cumplir, las coordenadas exactas de intervención y la emisión de órdenes operativas correspondientes. Se aclaró que las Fuerzas únicamente actuarán en territorios sin pasos habilitados y fuera de áreas urbanas, buscando reducir riesgos y garantizar que las operaciones se desarrollen dentro del marco legal.

Según el documento oficial, la creación de la Mesa Conjunta no implicará un gasto adicional para el Estado nacional, ya que las tareas se ejecutarán con los recursos humanos y logísticos ya asignados a cada jurisdicción. La medida apunta a maximizar la eficiencia operativa sin requerir partidas presupuestarias extra, un factor valorado por las autoridades en un contexto de optimización de recursos públicos.

Expertos en seguridad destacan que la coordinación entre Defensa y Seguridad Nacional puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer el control territorial en fronteras sensibles, especialmente en zonas donde la presencia policial es limitada o se requieren despliegues logísticos complejos. Además, la estructura jerárquica permitirá agilizar la toma de decisiones y garantizar que las acciones de campo respondan a objetivos estratégicos claramente definidos.

La implementación de la Mesa Conjunta se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el aumento de delitos transfronterizos y el contrabando de bienes, así como por la necesidad de mantener la integridad del territorio nacional. La colaboración entre fuerzas armadas y policiales pretende crear un mecanismo permanente de coordinación, capaz de adaptarse a situaciones críticas y brindar informes periódicos que permitan evaluar la efectividad de las operaciones.

Con la puesta en marcha de esta nueva instancia, los ministerios buscan consolidar un modelo de cooperación interministerial que optimice los recursos existentes, garantice la eficiencia operativa y fortalezca la seguridad en las fronteras del país, marcando un paso significativo hacia la coordinación estratégica en materia de defensa y seguridad.

Esta iniciativa refleja además un cambio en la política de seguridad nacional, donde la planificación conjunta y la supervisión estructurada se convierten en pilares fundamentales para enfrentar desafíos complejos en zonas de alta sensibilidad territorial. La expectativa oficial es que, mediante esta coordinación, se logre una respuesta más rápida y eficaz frente a cualquier eventualidad en las fronteras argentinas.