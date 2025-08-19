Otro fallo favorable para Argentina en la causa YPF: la Justicia de Irlanda rechazó ejecutar la sentencia estadounidense

La Justicia de Irlanda rechazó ejecutar en ese país el fallo de Nueva York que condena a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.

La jueza Eileen Roberts argumentó que la República y YPF no poseen bienes en Irlanda embargables y que el procedimiento carecía de utilidad práctica.

La Procuración del Tesoro celebró la decisión como un antecedente favorable y destacó la estrategia de defensa del Gobierno.

Burford Capital, principal demandante, minimizó el impacto del fallo e insistió en que no se resolvió el fondo de la cuestión.

El fondo busca ejecutar la sentencia en múltiples jurisdicciones —Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Canadá, Australia y Chipre— además de EE.UU.

En septiembre y octubre, la Corte de Apelaciones de Nueva York revisará los pedidos de Burford y la apelación de fondo, definitorios para el caso YPF.

La semana comenzó con una noticia alentadora para la estrategia legal de la Argentina en el complejo litigio internacional por la expropiación de YPF. La Justicia de Irlanda resolvió rechazar el pedido de los demandantes de ejecutar en ese país el fallo del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la República al pago de más de 16 mil millones de dólares más intereses.

El fallo, firmado por la jueza Eileen Roberts del High Court Commercial, se centró en un aspecto clave: la falta de bienes de la Argentina o de YPF en territorio irlandés susceptibles de embargo. Según la magistrada, permitir la ejecución de la sentencia en ese país carecería de utilidad práctica, ya que no existen activos —salvo los diplomáticos y consulares, que están protegidos por inmunidad— ni hay indicios de que vayan a existir en el futuro cercano.

En su resolución de 77 páginas, Roberts advirtió: “Este procedimiento no tiene absolutamente ninguna conexión con Irlanda. Además, no estoy convencida de que permitir la ejecución de la sentencia de Nueva York en esta jurisdicción suponga un beneficio práctico para los demandantes”. El proceso había sido iniciado en abril de 2023 por Petersen y Eton Park, dos de los fondos que impulsan el reclamo.

Un respiro en medio de la ofensiva de Burford

La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) celebró la decisión como un antecedente favorable en el marco de la batalla legal que enfrenta al país con Burford Capital, el fondo inglés que adquirió los derechos de litigar la causa. “Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, señalaron desde el organismo.

El Gobierno de Javier Milei ya había anticipado que apelará cada resolución adversa en este proceso, incluso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si fuera necesario. “Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales”, destacaron fuentes oficiales.

El triunfo en Irlanda es significativo porque representa la primera resolución negativa a los intentos de Burford de “enforcement internacional”, es decir, de buscar el reconocimiento y ejecución del fallo en múltiples jurisdicciones. El fondo ya presentó pedidos similares en Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Australia, Canadá y Chipre, con el objetivo de presionar a la Argentina y aumentar las posibilidades de cobro.

Repercusiones y próximos pasos en Nueva York

Desde el entorno de Burford restaron trascendencia al fallo irlandés. Un vocero del fondo señaló que la resolución no aborda el fondo del caso y que Irlanda decidió “conservar sus recursos” hasta que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se pronuncie a finales de octubre. “Si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda otorgue tan poca importancia a su papel en el sistema financiero global”, criticaron.

El foco ahora se traslada nuevamente a Estados Unidos. La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito permitió a la Argentina esperar hasta septiembre, sin necesidad de garantías, la revisión del fallo de la jueza Loretta Preska, que en primera instancia había ordenado la entrega de acciones de YPF como parte de la ejecución. En ese mes se analizará ese pedido puntual de Burford, mientras que en octubre se revisará la apelación de fondo, es decir, si la condena de 16.000 millones de dólares es válida o no.

Un litigio con impacto económico y político

El caso YPF es considerado uno de los juicios más relevantes contra el país en el exterior. La expropiación de la petrolera, concretada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, derivó en una larga batalla legal impulsada por accionistas minoritarios que alegan no haber recibido la compensación correspondiente.

La defensa argentina busca evitar que se consolide una sentencia que, de ejecutarse, representaría un golpe económico de magnitudes históricas. El rechazo en Irlanda, aunque limitado a cuestiones procesales y sin pronunciarse sobre el fondo, da aire a la estrategia oficial y marca un freno a la ofensiva de Burford en su intento de replicar el fallo estadounidense en distintas plazas judiciales.

En un escenario donde cada movimiento legal es seguido de cerca por los mercados y por el arco político, la decisión irlandesa llega en un momento clave: a semanas de que la justicia de Nueva York vuelva a pronunciarse sobre el futuro de YPF y, en definitiva, sobre la exposición financiera de la Argentina en uno de los juicios más costosos de su historia.