Diputados se prepara para una sesión clave: oposición busca revertir vetos de Milei en jubilaciones, moratoria y discapacidad

Diputados sesionará este miércoles para tratar leyes vetadas por Javier Milei: aumento de jubilaciones, bono de $110.000, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

El cierre de listas dejó tensiones y legisladores del PRO y la UCR con mayor autonomía respecto de la Casa Rosada.

En el PRO, figuras como Vidal, Lospenatto, Laspina y Brambilla son señaladas como más cercanas a la oposición.

En la UCR, la renuncia de Rodrigo De Loredo a su candidatura abrió dudas sobre la postura del bloque.

El oficialismo cree que perderá en discapacidad, ganará en moratoria y que jubilaciones será la votación más ajustada.

Lo único seguro es que habrá quórum, en un Congreso atravesado por la tensión electoral y la disputa con el Ejecutivo.

El cierre de listas electorales dejó heridos, enojos y realineamientos políticos que ahora comienzan a reflejarse en el Congreso. En la Cámara de Diputados, la sesión prevista para este miércoles promete ser decisiva: allí se pondrán en discusión varias leyes vetadas por el presidente Javier Milei, entre ellas el aumento del 7,2% en las jubilaciones, la suba del bono a $110.000, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

El pedido de sesión se formalizó incluso antes de la definición de candidaturas, lo que reflejó la confianza de un sector opositor en contar con los votos necesarios para forzar la insistencia. Sin embargo, el escenario se volvió más incierto tras el cierre de listas: varios legisladores que hasta hace poco se mostraban alineados con La Libertad Avanza quedaron fuera de las negociaciones electorales y ahora aparecen con mayor margen de autonomía frente a la Casa Rosada.

PRO y UCR, en la mira

En este contexto, todas las miradas se posan sobre los bloques del PRO y la UCR, donde las tensiones internas se profundizaron tras el cierre de listas. Los libertarios habían sellado acuerdos con el PRO en 10 de los 14 distritos del país, lo que pone en juego 21 de sus 35 bancas. Entre los nombres involucrados figuran dirigentes de peso como María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Gerardo Millman, Luciano Laspina y Laura Rodríguez Machado.

Si bien algunos referentes mantienen fidelidad al Gobierno —caso de Sabrina Ajmechet o los legisladores cercanos a Patricia Bullrich—, otros aparecen cada vez más distantes de los posicionamientos libertarios. “A María Eugenia Vidal y a Silvia Lospenatto ya las contamos como en la oposición. Lo mismo a los santafesinos Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina, y a la correntina Sofía Brambilla. No sabemos qué van a hacer, pero no los contamos con nosotros”, reconoció una fuente del bloque amarillo.

En la UCR la situación también es compleja. El partido renueva 11 de las 14 bancas que tiene en juego, y la decisión de Rodrigo De Loredo de bajarse de la candidatura abrió una ventana de incertidumbre. “El video de renuncia de De Loredo habilitó a que los diputados acompañen la insistencia en discapacidad. En el resto de los temas, están en plena discusión”, confió una fuente radical.

Números finos y cuentas cruzadas

En los despachos del oficialismo y de la oposición se hacen cuentas al detalle. Según las proyecciones más realistas, el Gobierno perdería la votación en la ley de emergencia en discapacidad, contaría con mayoría para sostener el veto en la moratoria previsional y enfrentaría un desenlace abierto en el caso del aumento de jubilaciones, calificado por los propios legisladores como “el cheque gordo”.

El oficialismo apuesta a retener a los legisladores aliados y minimizar fugas en el PRO y la UCR, mientras que la oposición intenta seducir a los desencantados para sumar los votos necesarios. “Veníamos hablando con los que acompañan siempre, pero hoy se extienden los tentáculos hacia los amarillos y radicales que quedaron afuera de las listas para ver si se suman. Alguno podemos sumar, pero no queda claro”, reconoció un diputado opositor que se dedicó desde temprano a “porotear” las adhesiones.

En este marco, lo único seguro es que habrá quórum garantizado. De ahí en adelante, el resultado dependerá de las oscilaciones de bloques que hoy atraviesan un proceso de recomposición política tras el cierre de candidaturas.

Un Congreso atravesado por la disputa electoral

El trasfondo electoral condiciona cada decisión parlamentaria. Con figuras del PRO y la UCR relegadas en las listas, muchos legisladores ven el final de sus mandatos como una oportunidad para marcar diferencias con el oficialismo. En paralelo, el Gobierno se aferra al discurso del equilibrio fiscal y busca sostener la idea de que cualquier avance opositor en materia previsional o social comprometería la disciplina presupuestaria.

La sesión de este miércoles será, en definitiva, una prueba de fuerza entre un oficialismo que se aferra a los vetos presidenciales como símbolo de austeridad y una oposición que busca exhibir capacidad de mayoría legislativa para imponer su agenda social.

El resultado no solo impactará en la política previsional y en los derechos de las personas con discapacidad, sino que también marcará el tono de la relación entre el Congreso y la Casa Rosada en los meses previos a las elecciones.