¿En Rafaela los precios de los alimentos siguen aumentando?

Desde el gobierno dicen que los precios no aumentan; por el contrario, sostienen que muchos productos de la canasta básica han bajado. Nosotros decidimos salir a la calle y preguntarle a la gente, ya que no queríamos quedarnos solo con la palabra oficial. Les preguntamos a quienes, día a día, hacen grandes esfuerzos para poder pagar sus cuentas, sus medicinas y sus alimentos; a esos estoicos ciudadanos que, más allá de cualquier bandería política, deben trabajar arduamente para salir a flote y mantenerse en este bendito país.