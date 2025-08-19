Nuevo accidente de tránsito en la ciudad



Un accidente de tránsito tuvo lugar este lunes por la mañana en una de las esquinas más concurridas de Rafaela. Cerca de las 8:00, en la intersección de calles Pellegrini y 25 de Mayo, una camioneta Toyota Hilux colisionó con un Toyota Corolla estacionado, provocando que este se impactara contra un Renault Logan.

Según los primeros informes, la conductora de la Hilux se habría quedado dormida al volante, lo que habría desencadenado el choque en cadena. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque los daños materiales fueron considerables.

Los propietarios de los vehículos llegaron rápidamente al lugar del accidente, mientras que la circulación por la calle Pellegrini fue interrumpida durante varias horas. La calle 25 de Mayo permaneció habilitada, aunque con tránsito reducido. Personal policial trabajó en la zona para reorganizar el flujo vehicular y facilitar desvíos, lo que generó demoras y llamó la atención de vecinos y transeúntes en las primeras horas de la jornada.