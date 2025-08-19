Rafaela y un centro colapsado: Fuerte accidente en rotonda de Plaza 25 de Mayo

En el centro de Rafaela, el tránsito se encuentra colapsado, una situación que ha generado preocupación entre los conductores y peatones. Este martes por la tarde, un incidente en una de las rotondas de Plaza 25 de Mayo puso esto de manifiesto. En la intersección de calle Lavalle y avenida Santa Fe, una camioneta y una motocicleta fueron protagonistas de un fuerte choque que atrajo la atención de numerosas personas que transitaban por el área.

El accidente involucró a un motociclista de 25 años, quien sufrió lesiones en la espalda tras el impacto. Afortunadamente, el joven llevaba puesto el casco, lo que mitigó potencialmente el daño a su cabeza. Pese al susto y a las escenas de caos que se vivieron en el lugar, las lesiones del motociclista no fueron consideradas urgentes. Sin embargo, se decidió trasladarlo al hospital para realizar una evaluación más exhaustiva y corroborar el grado de las lesiones.

La aglomeración de vehículos en el centro de la ciudad ha sido un tema recurrente, especialmente en horarios picos, y este incidente no hizo más que poner de relieve la necesidad de implementar medidas que garanticen una mayor seguridad y fluidez en el tránsito. Las autoridades locales han sido alertadas sobre la situación, y se espera que se tomen acciones pronto para prevenir futuros accidentes y mitigar la congestión que afecta a la Plaza 25 de Mayo y sus alrededores. La comunidad espera que, con una mayor supervisión y educación vial, se puedan evitar situaciones de riesgo y fomentar un ambiente más seguro para todos los que transitan por la ciudad.