Alerta por tormentas en Buenos Aires pone en riesgo los partidos de Racing, Vélez y Huracán

El fútbol se hace eco de la alerta por ciclogénesis que rige sobre la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, ya que este martes deben jugarse tres partidos decisivos en zonas que se verán afectadas por el temporal de lluvia y viento.

Racing y Vélez se presentan por Copa Libertadores buscando el pase a cuartos de final. La Academia debe remontar la desventaja mínima ante Peñarol, mientras que el Fortín debe ganar para eliminar a Fortaleza, tras el 0-0 en Brasil.

También se presenta obligado a ganar Huracán, que se juega el pase a cuartos de Copa Sudamericana ante Once Caldas, y pierde 1-0 en el global.

Los especialistas hacen especial énfasis en una tormenta que será más intensa que lo habitual, y se espera que durante el martes llueva la misma cantidad de lo que suele registrarse en todo el mes de agosto.

La postura de CONMEBOL ante la posible postergación de los partidos

Se esperan que las condiciones climáticas en Avellaneda, Parque Patricios y Liniers sean adversas, y no solo afecten el normal desarrollo de los partidos, sino también en el traslado y el acceso del público.

CONMEBOL tiene decidido avanzar con la programación estipulada de los eventos, con la firme convicción de evitar postergaciones en el apretado calendario.

De esta forma, la suspensión quedará sujeta a la decisión del equipo arbitral, que podría sentenciarla ante las condiciones del campo de juego. CONMEBOL cuenta con un protocolo de seguridad ante la posibilidad de tormentas eléctricas.

Los jueces pueden postergar el inicio o la reanudación de un partido en hasta 45 minutos ante condiciones climáticas que puedan afectar la seguridad de los futbolistas.

El impacto del temporal en lo deportivo

Racing, Vélez y Huracán tienen en común la necesidad de ganar para avanzar a cuartos de final. La Academia y el Globo deben remontar el resultado, mientras que el Fortín alcanzará con hacerlo por la mínima.

Se entiende que los tres tomarán la iniciativa, por lo que un campo de juego maltratado los condicionaría. Panorama complicado.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas en el AMBA hasta el mediodía del miércoles, por lo que las condiciones mejorarían de cara a las presentaciones como local de River, Estudiantes de La Plata, Independiente y Lanús.

Así se jugarán las revanchas de octavos en Copa Libertadores

Martes 19 de agosto

19.00hs Vélez Sarsfield (0) vs Fortaleza (0)

21.30hs Racing Club (0) vs Peñarol (1)

Miércoles 20 de agosto

19.00hs Estudiantes de La Plata (1) vs Cerro Porteño (0)

Jueves 21 de agosto

21.30hs River Plate (0) vs Libertad (0)

Así se jugarán las revanchas de octavos en Copa Sudamericana

Martes 19 de agosto

19.00hs Huracán (0) vs Once Caldas (1)

Miércoles 20 de agosto

21.30hs Independiente (0) vs Universidad de Chile (1)

Jueves 21 de agosto

19.00hs Godoy Cruz (1) vs Atlético Mineiro (2)

21.30hs Lanús (0) vs Central Córdoba (1)

Fuente: 442