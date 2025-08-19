Alcaraz conquistó Cincinnati tras el abandono de Sinner y suma su sexto título en 2025

Carlos Alcaraz se consagró campeón del Masters 1.000 de Cincinnati por primera vez en su carrera, aunque en circunstancias inesperadas. El español levantó el trofeo luego del abandono de Jannik Sinner, número uno del ranking y defensor del título, quien se retiró cuando caía 5-0 en apenas 23 minutos de juego.

Por qué Sinner abandonó en la final

El italiano explicó luego que no se encontraba bien desde la jornada anterior y que, pese a haber intentado competir, su estado empeoró: “Pensé que me recuperaría durante la noche, pero fue al revés. Quise al menos disputar algo del partido, pero no pude resistir más”, señaló.

También pidió disculpas al público y felicitó a su rival: “Otro título, aunque no de la manera que querías, pero es increíble el nivel que estás mostrando. Te deseo lo mejor para el US Open”.

Sinner, que arrastraba una racha de 26 triunfos consecutivos en canchas rápidas, se vio desbordado desde el inicio. Perdió su servicio en blanco en el primer game, cedió nuevamente en el tercero y con el marcador 5-0 pidió atención médica. Sin control sobre su cuerpo, decidió no continuar.

Alcaraz, el campeón del Master 1.000 de Cincinnati

Para Alcaraz, el título en Cincinnati significa el sexto de la temporada, tras sus conquistas en Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen’s. En su camino al título derrotó a Damir Dzumhur, Hamad Mededovic, Luca Nardi, Andrey Rublev, Alexander Zverev y finalmente a Sinner. Además, logra revancha de la final perdida en 2023 frente a Novak Djokovic.

Con esta victoria, el murciano recorta distancia en el ranking ATP y llega al Abierto de Estados Unidos con la confianza en alza, en medio de una temporada marcada por su rivalidad con Sinner, que ya tuvo cuatro finales en 2025: Roma, Roland Garros y Cincinnati para el español, y Wimbledon para el italiano.

Fuente: 442