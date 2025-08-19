Lionel Messi encabeza la convocatoria de la Selección Argentina para el cierre de Eliminatorias Sudamericanas

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 llegan a su fin y la Selección Argentina, líder y clasificada, prepara sus últimos dos partidos de la clasificación.

Lionel Scaloni presentó una nómina de 31 futbolistas con mayoría de Campeones del Mundo para recibir a Venezuela el 4 de septiembre y visitar a Ecuador el día 9. A la espera del corte final, se esperan algunos movimientos en los próximos días.

Fuente: 442