Lionel Messi encabeza la convocatoria de la Selección Argentina para el cierre de Eliminatorias Sudamericanas
Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 llegan a su fin y la Selección Argentina, líder y clasificada, prepara sus últimos dos partidos de la clasificación.
Lionel Scaloni presentó una nómina de 31 futbolistas con mayoría de Campeones del Mundo para recibir a Venezuela el 4 de septiembre y visitar a Ecuador el día 9. A la espera del corte final, se esperan algunos movimientos en los próximos días.
Fuente: 442
