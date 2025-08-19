Malvinas: amplio acuerdo en la Convención para incorporar la soberanía a la Constitución provincial

La Comisión de Funcionamiento del Estado de la Convención santafesina acordó un texto sobre Malvinas para la nueva Constitución provincial.

El dictamen fue firmado por Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y Fe, mientras que La Libertad Avanza no acompañó.

El texto ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la proyección antártica.

También fija como objetivos irrenunciables la recuperación de los territorios y la protección de los veteranos de guerra.

Además, promueve políticas educativas para mantener la memoria activa sobre la causa.

La propuesta de La Libertad Avanza para incluir respeto a símbolos patrios fue rechazada por considerarse ajena al tema.

La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana de la Convención Constituyente de Santa Fe alcanzó un amplio consenso para aprobar el texto que se incorporará en la futura Constitución provincial sobre la cuestión Malvinas. El acuerdo, que reunió a la mayoría de las fuerzas políticas, se plasmó en un dictamen que ratifica de manera enfática la soberanía argentina sobre los archipiélagos del Atlántico Sur y su proyección antártica.

El texto consensuado contó con la firma de Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y Fe, mientras que La Libertad Avanza se desmarcó a través de su representante Néstor Fandos, quien cuestionó que no se incorporara una propuesta de su sector. En principio, no acompañó el dictamen final.

La redacción aprobada consta de tres párrafos que resumen la postura provincial frente a una causa nacional que atraviesa partidos y generaciones. Allí se establece que “la Provincia ratifica de manera irrenunciable la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes y su proyección antártica, por ser parte integrante del territorio nacional”.

El articulado también reafirma que la recuperación de dichos territorios, junto con la restitución de la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía, constituye un objetivo permanente e irrenunciable, siempre bajo el respeto del modo de vida de los habitantes de las islas y en consonancia con los principios del derecho internacional. Finalmente, se incorpora un compromiso de la Provincia para implementar políticas de protección a los veteranos de la Guerra de Malvinas y promover políticas educativas que fortalezcan la memoria activa sobre el tema.

La propuesta de Fandos, representante de La Libertad Avanza, fue incluir un párrafo adicional que garantizara “el respeto a los símbolos patrios y a la bandera de la Provincia por medio del trato protocolar correspondiente”. Sin embargo, desde el oficialismo y otras bancadas se entendió que esa modificación no guardaba relación directa con la cuestión Malvinas y podía banalizar el espíritu del texto. Por esa razón, no prosperó.

El debate, aunque breve, dejó en claro dos posturas: la mayoritaria, que buscó ceñirse estrictamente al reclamo de soberanía y al reconocimiento a los veteranos, y la minoritaria, que pretendía ampliar la redacción hacia un aspecto protocolar. Pese a la disidencia, el consenso alcanzado le otorga un peso político significativo a la incorporación del tema Malvinas en el nuevo marco constitucional santafesino.

Tras la firma del dictamen, la Comisión decidió pasar a cuarto intermedio para continuar trabajando en otros diez puntos pendientes que deberán resolverse en los próximos días. La reforma avanza así con uno de los temas de mayor carga simbólica ya saldado.

La incorporación de Malvinas en la Constitución provincial no es un gesto aislado. Desde 1994, la propia Constitución Nacional consagra en su disposición transitoria primera la reivindicación de soberanía argentina sobre los archipiélagos del Atlántico Sur. En ese marco, la decisión de Santa Fe busca reforzar la causa desde un plano subnacional, enviando una señal de unidad política y de compromiso con los veteranos y con la memoria histórica.

Más allá de la disidencia de La Libertad Avanza, el acuerdo alcanzado muestra que la cuestión Malvinas conserva un amplio consenso transversal en la política santafesina. La mayoría de los bloques coincidió en que la causa excede coyunturas y partidos y debe reflejarse con firmeza en el texto fundamental de la Provincia.

Con este paso, la Convención Constituyente avanza en un capítulo que toca fibras profundas de la identidad nacional. La defensa de la soberanía y el reconocimiento a quienes combatieron se consolidan así como principios rectores en el futuro marco institucional de Santa Fe. El próximo desafío será lograr consensos similares en los otros diez temas en discusión, donde las diferencias políticas podrían resultar más marcadas.