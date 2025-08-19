Reforma constitucional: la Convención avanza en nuevos derechos para el siglo XXI

La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Constituyente de Santa Fe debatió sobre derechos digitales, ciencia, ambiente y consumidores.

Se trabajó también en la actualización de artículos clave de la Constitución provincial sobre organización del Estado, libertad de expresión, derecho de reunión y amparo.

La Reforma busca ampliar derechos, incluyendo salud como derecho humano, protección del trabajo, ambiente sano, paridad de género e inclusión de personas con discapacidad.

Se incorporan nuevos derechos vinculados a la era digital, como privacidad de datos e identidad digital, y se promueve acceso equitativo a la tecnología.

Alejandra Rodenas destacó que el proceso refleja un diálogo amplio con la sociedad y busca consensos entre los distintos bloques políticos.

La Constitución reformada pretende ser un marco normativo moderno, participativo y orientado a garantizar derechos para las generaciones futuras.

A un mes de iniciada la Reforma Constitucional en Santa Fe, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías profundizó esta semana el debate sobre un abanico de iniciativas que buscan actualizar la carta magna provincial a las demandas sociales y los desafíos del presente. Entre los ejes más relevantes discutidos se destacaron los derechos digitales, el acceso equitativo a la ciencia y la innovación, la protección del ambiente y del agua, así como la defensa de los consumidores y usuarios frente a las nuevas dinámicas del mercado.

La presidenta de la comisión, Alejandra Rodenas, expresó satisfacción por el desarrollo de la primera etapa del proceso: “Estamos muy satisfechos, al cabo de tres semanas en las que escuchamos a cientos de integrantes de colectivos, personas de la sociedad civil, entidades intermedias y representantes de la actividad pública y privada, que nos trajeron inquietudes y propuestas. El proceso de construcción de una ley se enriquece cuando es la sociedad la que aparece reclamando”.

El trabajo de la comisión no se limitó a los derechos emergentes. También se discutieron propuestas para ordenar y actualizar artículos centrales de la actual Constitución: el 2º, que fija principios básicos de la organización del Estado; el 11º, relativo a la libertad de expresión; el 13º, que consagra el derecho de reunión; y el 17º, que regula el recurso de amparo. En todos los casos, se busca adaptar los textos a un escenario político, social y tecnológico muy distinto al de hace más de seis décadas, cuando la Constitución fue sancionada.

Una Constitución con nuevos derechos

Rodenas subrayó que la Reforma “busca ampliar derechos y garantizar más igualdad, transparencia y participación ciudadana”. En esa línea, destacó el reconocimiento de la salud como derecho humano, la protección del trabajo como derecho social fundamental, la consagración del derecho a un ambiente sano y sostenible, la paridad de género y la inclusión plena de las personas con discapacidad.

Pero uno de los capítulos más novedosos es el referido a los derechos digitales. Allí aparecen principios como la privacidad de los datos personales, la identidad digital y la necesidad de que el acceso a la tecnología sea equitativo, evitando que la brecha digital se convierta en un nuevo factor de exclusión social.

Para la vicepresidenta de la comisión, este conjunto de discusiones refleja “la agenda del siglo XXI”, en la que el cuidado ambiental, la igualdad de género y la digitalización de la vida cotidiana se convierten en prioridades constitucionales, con la intención de dejar un marco de garantías para las próximas generaciones.

Rumbo de consensos

“La Constitución es la carta de garantías de la provincia, y esta comisión es muy amplia: no sólo implica la ratificación de aquellas declaraciones, derechos y garantías que están vigentes y deben ser revisadas, sino también la discusión de los nuevos derechos de la agenda contemporánea”, señaló Rodenas.

La convencional destacó que el proceso de la Reforma no puede reducirse a un trámite legislativo, sino que constituye “un paso histórico para garantizar los derechos de hoy y del futuro”. En cada reunión, añadió, se busca tender puentes entre los distintos bloques para lograr dictámenes de consenso que reflejen la pluralidad política de la Convención.

En la misma línea, sostuvo que “la Constitución que estamos debatiendo no es solo un marco normativo: es la voz ciudadana hecha proyecto colectivo para las próximas generaciones”.

Los integrantes

La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías está presidida por Alejandra Rodenas, acompañada por Joaquín Gramajo en la vicepresidencia y Gino Svegliatti en la secretaría. La integran también María Victoria Tejeda, Germán Baumgartner, Leonardo Diana, Lucía Masneri, Arnaldo Ghione, Gisel Mahmud, Osvaldo Sosa, Facundo Olivera, Elisabet Vidal, Juan Pedro Aleart, Juan Argañaraz, Caren Fruh y María Victoria Capoccetti.

Con esta base, la Convención avanza hacia una reforma que pretende modernizar la Constitución santafesina, incorporando principios y derechos que reflejen los desafíos de la época y consoliden un marco institucional capaz de proyectar a la provincia hacia el futuro.