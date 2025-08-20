Espert rechaza acusaciones y carga contra Taiana y la gestión bonaerense

José Luis Espert rechazó las acusaciones de Jorge Taiana sobre supuestos vínculos con el narcotráfico, calificándolas como “una operación” política.

Las críticas se basan en la relación pasada de Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente con prisión domiciliaria y pedido de extradición.

Espert sostuvo que las versiones fueron desmentidas y que el tema “está aclarado” desde hace años.

El economista libertario cuestionó la estrategia de sus rivales por recurrir a descalificaciones en lugar de presentar propuestas.

Criticó duramente la gestión de Axel Kicillof y Unión por la Patria en la Provincia de Buenos Aires, describiéndola como un “desastre”.

Espert llamó a centrar el debate en soluciones concretas para reconstruir la provincia, dejando de lado acusaciones personales.

El diputado nacional y principal candidato de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, salió al cruce este martes de las acusaciones formuladas por el postulante de Fuerza Patria, Jorge Taiana, quienes lo vinculan con sectores del narcotráfico. El economista libertario sostuvo que se trata de “una operación” destinada a descalificarlo y aseguró que el tema “está aclarado” desde hace años, remarcando que estas versiones no representan un debate actual ni relevante.

Las declaraciones de Espert se dieron tras una entrevista de Taiana, quien afirmó que el candidato libertario se dedica “a insultar, a amenazar y a promover la violencia y el delito” y recordó la relación que mantuvo con el empresario rionegrino Federico “Fred” Machado, actualmente con prisión domiciliaria y con pedido de extradición por parte de Estados Unidos. Durante la campaña de 2019, se difundieron imágenes que mostraban a Espert y Machado juntos, y surgieron versiones sobre el uso de aviones del empresario para recorrer distintas provincias, versiones que Espert sostiene fueron desmentidas y que, según él, no tienen relevancia actual.

En diálogo con Radio Rivadavia, el economista enfatizó que las críticas forman parte de una maniobra política: “Desde que aparecí en política en 2019 me vienen diciendo esto. Es una operación para descalificarme y no debatir las cosas que hay que debatir. Pero viene desde hace seis años y está todo aclarado, así que ‘papelera de reciclaje’”.

Espert también aprovechó la ocasión para cuestionar la estrategia de sus rivales, al afirmar que la falta de argumentos impulsa estas críticas: “Taiana y todos los de la lista de Fuerza Patria, incluido ese inútil esférico de Kicillof, como no tienen argumentos recurren a descalificaciones ridículas como estas”. En ese sentido, el legislador libertario apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la lista de Unión por la Patria, cuestionando su capacidad para presentar propuestas concretas y calificando su gestión como deficitaria.

La polémica no impidió que Espert enfatizara sus críticas a la situación actual de la Provincia de Buenos Aires. “Son los artífices del desastre que han dejado en mi querida provincia, donde nací y trabajo. La han dejado hecha una cloaca a cielo abierto”, sostuvo, al tiempo que desafió a sus rivales a explicar cómo planean reconstruirla: “Yo le preguntaría a Taiana y a los legalistas cómo van a hacer, después de haberla destruido, para ser los artífices de reconstruir a la Provincia de Buenos Aires. Eso es lo que hay que discutir, no estupideces”.

En su exposición mediática, Espert buscó consolidar su perfil como referente del liberalismo y destacar su agenda de propuestas, desvinculándose de acusaciones que, según él, buscan distraer la atención de la ciudadanía. Con estas declaraciones, el legislador pretende reafirmar su liderazgo en la provincia y plantear el debate político en términos de gestión y soluciones concretas, dejando de lado las disputas personales y las críticas que considera infundadas.

La tensión entre los candidatos de La Libertad Avanza y Fuerza Patria subraya un clima preelectoral en el que las estrategias políticas se entrelazan con acusaciones personales, mientras los distintos espacios buscan consolidar su presencia de cara a los comicios de octubre. En este escenario, Espert apuesta a trasladar la discusión al desempeño de la Provincia y al planteo de soluciones económicas, intentando capitalizar su perfil de economista crítico frente a la gestión oficialista y resaltar su postura de rechazo a cualquier tipo de vínculo con actividades ilícitas.

Con la campaña en pleno desarrollo, la disputa entre ambos sectores promete mantener la atención sobre las declaraciones de los candidatos y sus propuestas, en un contexto en el que la comunicación política y las acusaciones cruzadas se convierten en herramientas clave para ganar posicionamiento entre los votantes bonaerenses.