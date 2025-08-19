Gimena Accardi enfrentó los rumores que la vinculan con Andrés Gil: “Necesito frenar esto”

El mundo del espectáculo vivió horas agitadas tras la confirmación de la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez, un hecho que no solo sacudió a la farándula, sino que disparó una catarata de especulaciones en las redes sociales.

En un primer momento, la noticia fue difundida por Ángel de Brito en LAM (América), pero no pasó mucho tiempo hasta que la propia Gimena decidió salir a dar su versión pública en Sería increíble (Olga) luego de que uno de los nombres que más circuló entre usuarios y fanáticos como tercero en discordia fuera el de Andrés Gil, su compañero en la obra En Otras palabras y pareja de Cande Vetrano.

A la salida de su participación en la señal de streaming, Gimena se sinceró ante los medios presentes que esperaban su palabra. Allí, fue consultada sobre los “rumores que la vinculan con su excompañero”. “Necesito frenar esto porque hay terceros que no quiero que sean manchados y en el medio hay familias. Me hago cargo de esto, putéenme, espérenme, vengan a escupirme a la salida de Olga. Andrés es mi compañero actual, sigo compartiendo la gira. Necesité salir a aclararlo, esa es la verdad. Esta soy yo con mis miles de defectos y un poco me alivia que se corra el foco de Nico, que durante meses recibió el mismo hostigamiento sin hacer nada”, expresó sin filtro.

Ante la cantidad de micrófonos, sostuvo: “Ahora lo tendré yo y me bancaré la que venga, pero quiero aclararlo. El hostigamiento de redes sociales viene de hace un montón, yo cerré todo, no leí nada porque no quiero suicidarme mañana. Prefiero hacerlo por mi salud mental”

Durante la improvisada conferencia de prensa, Accardi detalló cómo vivió este momento personal tan delicado: “Con la persona que tenía que aclararlo, ya lo hice. Nos amamos, nuestro vínculo sigue siendo hermoso. Nicolás me dio los mejores 18 años de mi vida, yo se los di sin dudas. Él me mira a los ojos, comimos la semana pasada… Fue un desliz total, no fue un enamoramiento, no me enamoré de nadie, nunca fue una relación paralela”, aseveró. Y consultada sobre la identidad del tercero, volvió a responder que no tiene que ver con el ambiente artístico: “Es un random, no es del medio, ni lo conocen, ni hurguen porque no lo sigo en Instagram”

En el mismo sentido, dijo que de la infidelidad “no hay pruebas de nada. Ni chats, ni fotos”, y sobre la duración de ese desliz, subrayó: “Muy poquitito”. Insistió en su vínculo con Nico Vázquez y el dolor que envuelve la ruptura: “Para mí es un tema muy sensible, muy delicado. Hay dos personas sufriendo muchísimo, que uno es Nico y otro soy yo. Estoy hablando de mi vida completamente privada, es una vergüenza total para mí tener que estar haciendo esto con todos estos micrófonos como si yo fuera mediática. Saben que no somos una pareja mediática”.

A continuación, enumeró algunos momentos que marcaron a fuego su relación. “Nos pasaron muchísimos motivos en estos 18 años para ser mediáticos. Desde cómo se nos derrumbó un edificio en la cabeza y cómo escapamos por tres segundos, a contar cómo trajimos el cuerpo del hermano de Nicolás de una playa del Caribe a Buenos Aires, a contar las 300 cosas que nos pasaron estos 18 años y jamás lo hicimos”.

Y de inmediato, argumentó los motivos: “No somos cirqueros, no somos showceros y no somos mediáticos. Somos dos personas que hace 26 años solamente actúan. Somos respetuosos con la prensa, ustedes lo son con nosotros y eso lo agradecemos. Pero necesito dar esta explicación para que se corte algo que no es real y necesito que se deje de decir para no manchar a terceros”.

Sobre la posibilidad de que ese “random” apareciera públicamente, la actriz fue contundente: “No”. Reconoció que la ruptura no fue solo por el engaño: “Esto es la gota que rebalsa el vaso. Obviamente, nadie se separa por un cuerno. Ya veníamos muy mal y esto es el detonante, un poco de che, ya está, listo”. Ante la pregunta sobre una convivencia con ese tercero, declaró: “Acabo de decir que fue un desliz, una pavada total, una cosa completamente pasaje. Hace 18 años que convivo solamente con Nicolás Vázquez”. Finalmente, mientras intentaba alejarse de la prensa, confirmó que sigue en contacto con Vetrano y los involucrados en los rumores: “Sí, con todos”.

Las especulaciones entre Accardi y Gil comenzaron luego de que se conoció la separación entre Gimena y Nicolás. Circularon imágenes que los mostraban abrazados, compartiendo gestos de cariño tanto en ensayos como sobre el escenario. En la ficción, ambos interpretan a una pareja con una relación cargada de pasión, y algunos fanáticos interpretaron la química como real. Y a partir de ello, las versiones de romance colmaron las redes.

El crecimiento de la obra y la sucesión de eventos públicos en los que la dupla terminó por avivar el fuego de las especulaciones. La presencia reiterada de ambos en entrevistas y premiaciones, sumada a la reciente paternidad del actor junto a Cande, intensificó la curiosidad sobre los vínculos entre los cuatro protagonistas de la historia. Además, la buena relación entre los actores se reflejaba en redes sociales, donde no era raro ver a Gil compartiendo momentos de distensión con Vázquez.

Por el momento, Vetrano y Gil no se pronunciaron públicamente sobre los rumores ni sobre el descargo de Accardi. Los seguidores, atentos a cada movimiento en redes, continúan debatiendo y analizando cada gesto en busca de respuestas. En el medio, el pedido de Gimena de frenar con las versiones falsas y respetar a las familias involucradas sigue resonando, en una historia que sigue sumando capítulos y miradas en las redes y la cartelera teatral.

Fuente: Infobae