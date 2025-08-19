La reacción de Evangelina Anderson al aire en medio de las declaraciones de la supuesta amante de Martín Demichelis

La reciente emisión de Los 8 Escalones (ElTrece) se convirtió en uno de los momentos más comentados de la televisión argentina gracias al espontáneo episodio de baile que protagonizaron Pampita, Evangelina Anderson e Iliana Calabró. El hecho sucedió en una instancia del programa dedicada a cuestiones musicales, segmento habitual que suele disparar la participación no solo de quienes compiten por el premio sino también de los integrantes del panel y la conducción.

Todo comenzó cuando empezó a sonar “El Meneaito”, el clásico hit de Gaby, durante el momento en el que los participantes deben colocar a prueba sus conocimientos musicales. Pampita, quien lleva las riendas del programa, se movió al ritmo del tema y rápidamente atrajo la complicidad de quienes la acompañan en la mesa del jurado. Tanto Evangelina como Iliana intercambiaron miradas y se pararon al lado de la conductora para sumarse a la coreografía. La escena quedó marcada por la naturalidad con la que el trío saltó de la formalidad televisiva al juego espontáneo y colectivo.

En un primer tramo de la secuencia, las tres figuras danzaron frente a los atriles de los panelistas, mostrando una soltura que desató una reacción positiva tanto dentro del estudio como en las redes sociales. Sin perder el ánimo, y contagiadas por la alegría de la música, Pampita, Anderson y Calabró se acercaron y organizaron un “trencito”.

La escena no quedó circunscrita solo al panel. Varios de los participantes aprovecharon para sumarse a la improvisada fiesta coreográfica, dejando de lado los nervios que habitualmente imprime el progreso en el juego. Mientras la música ocupaba el centro de la escena, los concursantes se animaron a sumarse al divertido momento. Cuando la música finalizó y tuvieron que regresar al esquema habitual, Pampita resumió la intención de la jornada con una definición que se volvió viral en redes: “Lo dimos todo”, afirmó aun sonriente, antes de volver a enunciar la consigna del juego y retornar formalidad a la mecánica.

El episodio tiene un trasfondo especialmente llamativo, ya que esta emisión se registró apenas horas antes de que Tania González Ledesma, señalada como supuesta amante de Martín Demichelis, hizo público nuevos detalles sobre el vínculo extramatrimonial que asegura haber mantenido con el exjugador de River Plate.

Lo relató en el programa A la Tarde (América TV) y su testimonio puso el foco en la intimidad del vínculo, los detalles de la primera cita y los motivos que llevaron a la relación. “Era mucho para guardarlo sola. Lo compartí con mi prima, que además es fan de River”, dijo. Esa confesión, según relató, tenía un trasfondo de seguridad personal: “Le mandé la ubicación. Le dije: ‘Me pasó esto, voy a ir a tal lugar. Cuando llego, te aviso’”.

La primera vez que se encontró con el exfutbolista, la mujer remarcó que fue la primera ocasión en la que vivía una experiencia de ese tipo con una persona reconocida. A lo largo del diálogo, aclaró que la relación estuvo atravesada por los problemas personales por los que atravesaba el técnico: “Me contó que estaba mal con su relación. Que ya tenía problemas en el club y cuando llegaba a la casa tenía reproches, como diciendo: ‘¿Para qué vinimos? Al final está todo mal’”, reveló.

Al relatar los detalles del primer encuentro íntimo con el exdefensor del Bayern Múnich y la Selección Argentina, González Ledesma usó una expresión muy picante: “Fue muy buen cardio”, sintetizó. La relación se extendió durante “más o menos, 9 meses”, con una frecuencia condicionada por los compromisos deportivos de él y los viajes laborales de ella. “Se complicaba por el hecho de los partidos y mis vuelos, pero tratábamos de hacerlo lo más frecuente que se podía”, agregó.

Fuente: Infobae