Aseguran que Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron una escapada romántica a Mónaco: “Están en el mismo hotel”

Nicki Nicole y Lamine Yamal estarían disfrutando de una romántica estadía en Mónaco. Así lo aseguran medios internacionales que remarcan llamativas coincidencias en redes.

Desde hace algunas semanas, se especula con que la artista rosarina y la joven promesa del Barcelona estarían viviendo un romance. Guiños en redes sociales y coincidencias en eventos deportivos alimentan el rumor.

En las últimas horas, el periodista Javi Hoyos Martínez precisó: “Escapada romántica de Nicki Nicole y Lamine Yamal a Mónaco. (...) Son la pareja del momento”.

“Ha sido el propio futbolista el que nos ha mostrado esta escapada romántica a Mónaco. ¿Por qué motivo? Porque ha compartido una imagen de esta mesa en la que vemos varios detalles interesantes", apuntó en un video que compartió en sus redes.

Acto seguido, detalló: “Por un lado, el nombre del hotel en el que se encuentra, The Maybourne Riviera. Espectacular hotel en Mónaco, situado en un acantilado. Tiene unas vistas impresionantes”.

“¿Por qué sabemos que está allí con Nicki Nicole? Pues porque esta es una de las habitaciones del hotel. Fijaos en este cuadro. Y Nicki ha compartido un video en el que se ve este cuadro de fondo y también el color marrón del cabecero de la cama. Es el mismo. Por lo tanto, están en el mismo hotel", sostuvo Hoyos Martínez.

Sin embargo, advirtió que hay más coincidencias: “En un video, Nicki Nicole lleva un collar que ya le habíamos visto antes a Lamine Yamal”.

Fuente: TN