Se separó Dai Fernández, la actriz de “Rocky” a la que vincularon con Nico Vázquez

Dai Fernández y Gonzalo Gerber le pusieron fin a una relación de siete años. La noticia fue confirmada por la periodista Paula Varela, quien reveló detalles sobre el trasfondo de la separación.

La información cobró notoriedad porque la actriz fue vinculada a Nico Vázquez, su compañero en la exitosa adaptación de Rocky, cuando él y Gimena Accardi anunciaron que no estaban más de novios a comienzos de julio.

“Es una separación que va a dar que hablar porque va a traer aparejada otras especulaciones”, aseguró la panelista al aire de Intrusos (América) antes de confirmar a los protagonistas de esta nueva ruptura.

Luego, reveló más sobre la relación entre Fernández y Gerber. “Hace un tiempo que venían con un desgaste”, afirmó. Y agregó: “Todo este tema que pasó con Nico, toda la separación de él y el tema mediático, erosionó un poco una crisis que venía transitando la pareja y decidieron dar un paro”.

Varela remarcó que le consultó a sus fuentes si esta decisión podía estar directamente relacionada con la situación de Vázquez: “Averigüé y me dijeron ‘no vayas por ahí’. Obviamente que, después en un mes, pueden estar juntos, no pongo las manos en el fuego por nadie”, sostuvo.

Finalmente, lanzó un dato que sorprendió en el estudio: “Si bien Nico Vázquez y Gimena Accardi venían con crisis de pareja, con una pareja desgastada de 18 años juntos, donde también había mucho afecto, mucho amor, mucho compañerismo… Pero esa decisión abrupta de poner ese comunicado, de contar que estaban separados, de que no había vuelta atrás, es por un tercero del lado de Gimena”.

Fuente: TN