Scaglia: “Una nueva ley de biocombustibles tiene que permitirle a las empresas producir más”

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, participaron este martes de la apertura de la Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos, realizada en La Fluvial de Rosario. El encuentro, enmarcado en la Semana del Clima, reunió a referentes gubernamentales, empresariales, académicos y de la sociedad civil de distintos países para debatir el presente y futuro de los biocombustibles en América.

El desafío productivo

En su intervención, Scaglia aseguró que una nueva ley de biocombustibles es necesaria y debe plantearse con una visión productivista. “Tiene que aumentar el corte y permitirle a las empresas producir más. Si producimos más y podemos vender más, va a cambiar el esquema productivo”, afirmó.

La vicegobernadora recordó que el sector agropecuario ha evolucionado más allá de la exportación de granos. Señaló que la biotecnología, la industrialización de alimentos y la incorporación de los biocombustibles transformaron la matriz productiva provincial. “El biodiésel es poner valor agregado a lo que producimos en nuestros campos y en nuestro interior”, remarcó.

Más producción y más divisas

Por su parte, Puccini resaltó la importancia de que el debate se realice en Santa Fe, provincia líder en biodiésel. Explicó que la Cumbre ofrece un espacio de intercambio entre productores, cámaras y especialistas de diferentes países. “Es un ámbito propicio para discutir la nueva ley de biocombustibles, que se está trabajando en el Congreso”, señaló.

El ministro recordó que la provincia forma parte de la Liga Bioenergética, junto con Córdoba, Entre Ríos, Salta y Tucumán, que aportan distintos insumos a la cadena: soja en el caso santafesino, maíz en Córdoba y Tucumán, o caña de azúcar en el norte.

Además, remarcó que una normativa renovada no solo incrementará la producción sino también el ingreso de divisas. “Una nueva ley de biocombustibles generará más producción y más divisas”, aseguró.

Puccini también hizo referencia al combustible de aviación sostenible (SAF). Recordó que YPF concretó un acuerdo con una empresa privada para reactivar una refinería en San Lorenzo, que será transformada en una biorefinería. Según explicó, el objetivo es que pueda producir combustible de aviación 100% SAF y con destino exportador.

Capacidad ociosa y mercados internacionales

El ministro advirtió que, pese al liderazgo santafesino en la materia, el sector enfrenta dificultades. Reconoció que los precios internacionales generaron un semestre negativo y que existe una capacidad ociosa superior al 80 %. “Ese es el desafío: aprovechar las plantas ya instaladas cuando el mundo reclama energía. Necesitamos aumentar el corte en el mercado local y, al mismo tiempo, abrir nuevos mercados internacionales que nos permitan comercializar nuestros biocombustibles”, sostuvo.

Una cumbre internacional

La Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos es organizada por la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (Cpbio) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el apoyo de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA). También colaboran entidades clave de la cadena agroindustrial como Acsoja, Carbio, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Ciara, Maizar y el Centro Azucarero Argentino (CAA).

El encuentro, que se desarrolla en paralelo a la Semana del Clima, busca delinear estrategias conjuntas para fortalecer la producción de biocombustibles en la región y avanzar hacia una matriz energética más sustentable.

CON INFORMACION DEL GOBIERNO DE SANTA FE.