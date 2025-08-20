Luz verde para "Pullaro 2027"

A un mes del inicio de la Convención Reformadora, la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo ha dictaminado una modificación al artículo 64 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. En adelante, el gobernador y el vicegobernador tendrán un mandato de cuatro años, con la posibilidad de ser reelegidos por un único período consecutivo.

Si el pleno de la Convención aprueba este dictamen, se espera que el gobernador Maximiliano Pullaro, a partir del 14 de septiembre, rompa con la tradición política conocida como el “Pato Rengo”. Este cambio abrirá la puerta a Pullaro para una potencial reelección, alterando el enfoque tradicional que sugiere que es un error oponerse al gobernador en los primeros dos años de su mandato.

Nuevas disposiciones y regulaciones

La nueva Constitución también introduce cambios significativos en el sistema legislativo. La Cámara de Diputados, que actualmente tiene una mayoría automática de 28 escaños para la fuerza política ganadora, se reestructurará a un total de 50 miembros elegidos por el pueblo, con un sistema de representación proporcional y requisito de paridad de género. Una ley posterior precisará el “sistema de representación proporcional” y los umbrales de acceso a una banca.

Además, se establecerán requisitos de residencia para los candidatos: 21 años para ser diputado y 25 años para senador, con al menos dos años de residencia efectiva en la provincia y, en el caso de legisladores departamentales, en el departamento correspondiente. Las sesiones ordinarias de la Legislatura comenzarán el 15 de febrero y se extenderán hasta el 30 de noviembre.

Reelecciones y controversias

El dictamen también elimina las reelecciones indefinidas para los legisladores provinciales. Los diputados podrán ser reelegidos solo una vez de manera consecutiva. Sin embargo, se estipula que los mandatos actuales no se considerarán como primer período, a excepción del gobernador y vicegobernador. Como resultado, Pullaro podría postularse para la reelección en 2027, mientras que los legisladores tendrían su primer período definido de 2027 a 2031.

Un aspecto controvertido es que los legisladores actuales que también son convencionales reformadores se enfrentarán a una “trampa moral”: si votan en contra de los nuevos plazos para legisladores, no podrán postularse a la reelección en 2027.

Queda por definir qué ocurrirá con los intendentes y concejales elegidos a medio término, y si sus mandatos se reiniciarán en 2027 o continuarán su curso actual.