Inseguridad en Rafaela: La gente pide mayor respuesta de las autoridades

En R24N tenemos una premisa fundamental: la opinión de la gente es sagrada. Las autoridades, los periodistas, los políticos, los concejales y cualquier otro actor de la vida diaria de la ciudad pueden expresar algo, ya sea a favor o en contra de alguna posición. Sin embargo, cuando salimos a la calle y le preguntamos a la gente, tenemos la seguridad de que el mensaje que nos brindan es absolutamente imparcial y con espíritu constructivo.

La inseguridad en Rafaela no es una sensación, sino un flagelo que las autoridades no están abordando como corresponde; eso ya nos hemos cansado de manifestarlo. La gente se siente insegura, sufre las consecuencias de la inseguridad y reclama soluciones. Ojalá los políticos escuchen el mensaje de quienes, al fin y al cabo, con su voto los pusieron en el lugar que hoy ocupan.