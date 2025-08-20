Racing lo dio vuelta y está entre los ocho mejores: ¿cuándo y contra quién jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Luego de haber perdido en la ida, Racing volvió a la Copa Libertadores, dio la cara y revirtió el resultado ante Peñarol para sellar su pase a los cuartos de final.

Los dirigidos por Gustavo Costas se hicieron gigantes en el Cilindro de Avellaneda y lograron un épico triunfo ante un Manya que dio batalla.

En ese sentido, La Academia ya piensa en la siguiente instancia, por lo que los aficionados se preguntan...

¿Cuándo y contra quién volverá Racing a la Copa Libertadores?

Luego de haber dado vuelta el 1-0 de Uruguay en una lluviosa ciudad de Buenos Aires, el actual campeón de la Copa Sudamericana tendrá cinco días para descansar y entrenar de cara a su próximo partido.

Antes de los cuartos de final de la Libertadores, La Academia deberá visitar a Argentinos Juniors, en el marco de la sexta jornada del Torneo Clausura. El encuentro se disputará el próximo domingo a las 16:15 horas.

En cuanto a la próxima instancia del torneo internacional, Racing deberá enfrentar a Vélez Sarsfield, que viene de eliminar a Fortaleza. Si bien aún no hay una fecha confirmada, todo indica que el partido se jugará durante la semana del 16 de septiembre, con horario a definir.

Fuente: 442