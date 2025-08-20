Franco Mastantuono debutó en el Real Madrid con personalidad y triunfo ante Osasuna

Real Madrid comenzó con un triunfo más que especial en La Liga española. Derrotaron 1-0 al Osasuna en lo que fue el debut oficial de Franco Mastantuono.

Más allá del resultado, que fue positivo para el equipo de Xabi Alonso, lo que realmente llamó la atención en el flamante Santiago Bernabéu fue el estreno del juvenil argentino con la casaca del Merengue.

Cuando el reloj marcaba los 68 minutos, y ya con la ventaja gracias a un gol de Kylian Mbappé, el técnico español decidió dar el golpe y apostar por el ex River, para que juegue aproximadamente 20 minutos.

El oriundo de Azul logró adaptarse rápidamente al funcionamiento del Madrid, mostrando grandes aspiraciones y actitud. Completó buenos pases y, además, se hizo cargo de un tiro de esquina que casi termina en el segundo tanto del conjunto blanco.

Sin lugar a dudas, el argentino logró mostrar un buen nivel en los pocos minutos que estuvo en cancha y, junto a su equipo, se llevó los primeros tres puntos en esta jornada inaugural de la liga española.

De ahora en más, Mastantuono y compañía se centrarán en el Real Oviedo, equipo recién ascendido, al que se enfrentarán el próximo domingo 24 de agosto.

