Pullaro y las pistolas Taser: "Vamos a sumar todas las herramientas y recursos para cercar al delito"

Las pistolas Taser se suman en la lucha contra la inseguridad: Vamos a sumar todas las herramientas y recursos necesarios para cercar al delito y defender la seguridad de los santafesinos. Estamos invirtiendo para tener la policía más equipadas y mejor preparada del país. Sumamos pistolas Taser para la Policía de Santa Fe, una herramienta que se incorpora con inversión y capacitación para fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad. La lucha contra el delito no frena, dijó el Gobernador Pullaro

