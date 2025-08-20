Pullaro y las pistolas Taser: "Vamos a sumar todas las herramientas y recursos para cercar al delito"POLÍTICA R24N
Las pistolas Taser se suman en la lucha contra la inseguridad: Vamos a sumar todas las herramientas y recursos necesarios para cercar al delito y defender la seguridad de los santafesinos. Estamos invirtiendo para tener la policía más equipadas y mejor preparada del país. Sumamos pistolas Taser para la Policía de Santa Fe, una herramienta que se incorpora con inversión y capacitación para fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad. La lucha contra el delito no frena, dijó el Gobernador Pullaro
Vamos a sumar todas las herramientas y recursos necesarios para cercar al delito y defender la seguridad de los santafesinos.— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) August 18, 2025
Estamos invirtiendo para tener la policía más equipadas y mejor preparada del país. https://t.co/nzsiMYCg5M
