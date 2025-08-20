Agostina Hein se consagró campeona del mundo junior con registro histórico en 400 metros combinados

Agostina Hein escribió historia en el libro del deporte argentino con una inolvidable performance en el Mundial Junior de Natación 2025. La nadadora de 17 años ganó el oro en los 400 metros medley con la mejor marca en la historia de la competencia, 4:34.34.

Agostina Hein se quedó con el oro y el récord sudamericano
Agostina Hein hizo historia en el Mundial Junior pero también en la natación argentina y sudamericana, ya que batió el récord sudamericano de la categoría

La marca era de la mismísima Georgina Bardach y la carrera que le dio el bronce en Atenas 2004. La cordobesa había registrado un tiempo de 4:37.41 en los 400 metros combinados.

 

