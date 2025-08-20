Lionel Messi podría disputar su último partido oficial en la Argentina

Lionel Messi atraviesa el tramo final de su carrera y cada presentación con la camiseta argentina se convierte en un acontecimiento único.

El próximo 4 de septiembre, en el Estadio Monumental, la Selección enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y ese partido podría transformarse en el último compromiso oficial del astro rosarino en suelo argentino.

Por qué en septiembre Messi podría jugar su último partido oficial en la Argentina

Aunque el propio Messi no confirmó cuándo será su retiro internacional, distintos indicios apuntan a que el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá marcará su despedida definitiva.

En ese escenario, el choque ante la Vinotinto podría sellar el adiós oficial del capitán como local, más allá de que luego la AFA organice un homenaje amistoso tras la Copa del Mundo.

De confirmarse, el partido ante Venezuela será mucho más que un cruce de Eliminatorias. Será la ocasión para que el Monumental y todo el fútbol argentino rindan tributo al mejor jugador de su historia en lo que podría ser su última función oficial en casa.

Los números de Messi en la Selección argentina

Las cifras del 10 con la Albiceleste son deslumbrantes: 193 partidos, 112 goles y 58 asistencias hasta 2025, siendo el máximo goleador histórico de la Selección. Además, dejó huella en todos los torneos: 13 goles en Mundiales, 17 en Copa América y 28 en Eliminatorias.

Su legado se completa con una vitrina única: campeón del mundo en 2022, bicampeón de América (2021 y 2024), ganador de la Finalissima (2022) y medalla de oro olímpica en 2008.

La prelista de la Selección argentina para las Eliminatorias

Lionel Scaloni presentó una nómina de 31 futbolistas con mayoría de Campeones del Mundo para recibir a Venezuela el 4 de septiembre y visitar a Ecuador el día 9. A la espera del corte final, se esperan algunos movimientos en los próximos días.

Fuente: 442