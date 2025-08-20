Agustín Creevy habló de "los valores del rugby" y el fallido homenaje de Los Pumas a Maradona

Agustín Creevy, el jugador que más veces vistió la camiseta de Los Pumas con 110 presencias y que recientemente se retiró de la actividad profesional, volvió a dejar frases resonantes al reflexionar sobre su deporte y la sociedad.

En diálogo con Clank, el ex capitán de la Selección Argentina de rugby aseguró que detesta la expresión “los valores del rugby” y que esa mirada muchas veces genera una falsa sensación de superioridad respecto de otras disciplinas. Además, se refirió al fallido homenaje de Los Pumas a Diego Armando Maradona luego de su fallecimiento en el 2020.

Creevy y una mirada crítica: el rugby, la violencia y Maradona

“Te hacen parar en una superioridad que no va. Principios también tiene el fútbol, el vóley y vos en tu casa”, explicó Creevy, quien el último fin de semana jugó su último partido de rugby amateur con la camiseta de San Luis.

El platense también vinculó su reflexión con hechos de violencia, al recordar el crimen de Fernando Báez Sosa: “Fue una locura. Eran tipos que decían jugar al rugby, que se agarraban de los valores, pero el valor del rugby es el mismo que el de todos los deportes. No es que somos unos extraterrestres que estamos en otro lado”.

En la misma línea, destacó la función social que también cumple el rugby en sectores populares: “¿Sabés cuántos clubes pobres hay jugando al rugby y cuánta gente salió de la calle por jugar al rugby? Pasa con todo, no es solamente el rugby. Hay gente hija de puta dentro del rugby como afuera, como en el fútbol, como en cualquier lado”.

Por otro lado, Creevy se refirió al homenaje que Los Pumas le realizaron a Diego Armando Maradona en 2020, poco después de su fallecimiento. Mientras los All Blacks le ofrecieron una camiseta con el apellido “Maradona” y el número 10 antes de realizar la tradicional Haka, el equipo argentino apenas lució un brazalete negro.

“No jugué ese partido, no estaba. Fue evitable, sí. A nivel institución se debería haber hecho algo, a nivel equipo también. Fue un golpe muy grande”, reconoció el histórico hooker.

El último fin de semana, Agustín Creevy disputó su último encuentro oficial con la camiseta de San Luis en la caída por 22-17 frente a Belgrano, líder del torneo.

Una vez consumada la derrota, Creevy reunió a sus compañeros y les habló con emoción: “Sepan que honraron la camiseta. Como equipos nos fuimos vacíos, no nos dio, pero me voy muy orgulloso de ustedes. Pasé tres semanas increíbles”.

Más tarde, en diálogo con ESPN, completó su mensaje de despedida: “Estoy muy feliz de haber cerrado mi carrera acá. Ya lo di todo, es tiempo de pensar en la familia. Me siento el mismo que me fui hace 20 años. El regalo que me dieron hoy me lo llevo en el corazón, la pasé muy bien”.

Fuente: 442