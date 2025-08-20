La camiseta de Boca que usó Maradona fue elegida como la mejor de la historia del fútbol

La camiseta de Boca de la temporada 1981-82 fue elegida como la mejor camiseta de la historia. La revista Panenka publicó un listado de 150 camisetas memorables del fútbol y, tras un concurso con más de 100 mil votos, la ganadora fue la del Xeneize.

La gran final se disputó el pasado domingo 17 de agosto. Entre las camisetas seleccionadas estaban la de Brasil de 1998, la de Alemania de 1990, la de la Fiorentina 1998/99 y la del conjunto de la Ribera.

La mejor de todas es la que vistió Diego Armando Maradona a principios de los años ‘80.

La temporada de Diego Maradona en Boca

Maradona llegó a Boca en 1981, tras decidir dejar Argentinos Juniors debido a sus constantes conflictos con la directiva. Aunque había recibido ofertas de otros clubes, como el América de Cali y el Sheffield United, e incluso una propuesta económica importante de River, su preferencia personal y familiar por Boca lo llevó a presionar para ser transferido al club de La Ribera.

Dadas las limitaciones económicas del Xeneize, la operación se realizó en calidad de préstamo por un año y medio, compensando la transacción con departamentos nuevos para el jugador.

El 20 de febrero de 1981 firmó su contrato y debutó dos días después frente a Talleres, partido que Boca ganó 4-1 con dos goles de Maradona, a pesar de jugar infiltrado por una molestia muscular.

Fuente: TN