Nico Vázquez dio detalles de la conversación íntima que tuvo con Gime Accardi al enterarse de la infidelidad

Nicolás Vázquez rompió el silencio luego de que Gimena Accardi confirmara que le fue infiel. En diálogo con los medios, el actor dio detalles de la conversación íntima que mantuvo con su pareja al enterarse del engaño.

Desde la puerta del Teatro Lola Membrives, donde hace la exitosa adaptación de Rocky, el actor remarcó que desde hace tiempo venían en crisis y le quitó peso a la situación.

“Son cosas que suceden. Nadie está exento a que le suceda. Y como le dije a ella, no la define”, sostuvo. Y reflexionó: “La definen 18 años de amor, 18 años de estar conmigo en cada momento, de yo estar con ella en todos los momentos, de ser una familia superfuerte, de demostrar que podemos ser familia sin tener hijos, con mascotas, con amigos, con mucha gente en común y compartiendo hasta el trabajo”.

Fuente: TN