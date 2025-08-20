Aseguran que la nieta de Susana Giménez vive un romance con un jugador de Boca

Aseguran que la nieta de Susana Giménez vive un romance con un jugador de BocaESPECTÁCULO Julia VOSCO
Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez estaría viviendo un romance con un jugado de Boca. Según trascendió, la flamante pareja fue vista a los besos en un bar.
Este martes, al aire de LAM (América), el periodista Pepe Ochoa sorprendió con el enigmático de un romance.
A modo de pistas, precisó: “Él es tope de gama. Jugador internacional de fútbol. Ella es modelo millonaria por su familia”. “La separación de él fue muy escandalosa. Él es jugador y actualmente está en Boca”, sumó.
Después de algunos minutos, el productor terminó por revelar: “Él es Nicolás Figal”. “Nicolás Figal está en un vínculo romántico, empezando algo con Lucía Celasco”, cerró.
Fuente: TN
