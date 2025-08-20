Escándalo en Turquía: Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un fan en frente de la China Suárez

Mauro Icardi volvió a ser noticia en Turquía, pero esta vez no por sus goles. En las últimas horas, empezó a circular un video que lo muestra en un episodio confuso con un hincha del Galatasaray, su actual club.

En las imágenes se ve al futbolista en un shopping rodeado de personal de seguridad y acompañado por la China Suárez, quien sostenía en brazos a su hija Magnolia. Aunque parecía una situación normal de una figura que saluda a un grupo de fans, la grabación muestra cómo todo se desvirtuó y el ex de Wanda Nara le lanza un cabezazo hacia uno de ellos.

Por supuesto que el incidente generó gritos de sorpresa y desaprobación en el lugar. La propia Suárez no pudo ocultar su reacción ante la escena.

Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un fan del Galatasaray mientras se iba con la China Suárez y sus hijos. pic.twitter.com/kJOuKlrSLM — Real Time (@RealTimeRating) August 20, 2025

Si bien no está claro de cuándo es el material, la difusión se produce justo después de que Icardi regresara a las canchas tras una lesión en la rodilla. En su vuelta, marcó un gol en la victoria 3-0 frente al Fatih Karagümrük por la Süper Lig, festejo que dedicó a su novia.

Fuente: TN