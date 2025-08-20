Convención Constituyente: la autonomía municipal avanza entre negociaciones, tensiones y reproches

La Comisión de Régimen Municipal emitió seis dictámenes tras arduas negociaciones, sin la participación de La Libertad Avanza.

El eje central fue la autonomía municipal, optativa para localidades con más de 10 mil habitantes, con posibilidad de dictar cartas orgánicas.

También se avanzó en proyectos sobre asociativismo municipal, derecho a la ciudad y ordenamiento territorial.

La ley de reforma habilita además la elección simultánea de autoridades locales con las provinciales y la renovación parcial de concejos en municipios grandes.

El principio de “no hay autonomía sin recursos” quedó plasmado: no se podrán transferir competencias sin financiamiento.

Las cláusulas transitorias sobre mandatos de intendentes y concejales se votarán el próximo miércoles.

Después de tres cuartos intermedios, largas discusiones y la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Constituyente de Santa Fe logró este jueves, ya entrada la noche, emitir seis dictámenes sobre los temas que tenía en análisis. El resultado fue producto de intensas negociaciones entre los bloques de Unidos, Más para Santa Fe y Activemos. La Libertad Avanza, en cambio, se mantuvo al margen y anticipó que presentará dictámenes propios.

El punto más relevante de la jornada fue el avance en la autonomía municipal, un reclamo histórico en la provincia. La propuesta establece que los municipios con más de 10 mil habitantes tendrán la facultad —optativa— de dictar sus propias cartas orgánicas. También se prevé habilitar el asociativismo entre municipios y con otros niveles del Estado, un mecanismo que permitiría organizar regiones, áreas metropolitanas o acuerdos interjurisdiccionales para la gestión de intereses comunes.

La discusión sobre la autonomía no fue sencilla. Dentro de Unidos hubo diferencias sobre el piso poblacional requerido para que los municipios accedan a redactar sus cartas estatuyentes. “Será optativo”, subrayaron desde ese espacio para defender la redacción final. Desde Más para Santa Fe, Diego Giuliano advirtió que “no puede haber asociativismo entre municipios con autonomía y sin autonomía”, reflejando las tensiones que atravesaron el debate hasta el último cuarto intermedio.

La ley de reforma constitucional (14.384) habilita modificar los artículos 106 y 107 de la Carta Magna santafesina, consagrando la autonomía municipal en los órdenes político, administrativo, económico, financiero e institucional. El dictamen acordado avanza en ese sentido y establece que los mandatos de intendentes y concejales tendrán la misma duración que los cargos provinciales, con elecciones simultáneas. Además, en municipios de más de 20 mil habitantes, los concejos se renovarán por mitades cada dos años, en sintonía con las prácticas legislativas provinciales y nacionales.

Otro punto central es el régimen de recursos. Los convencionales coincidieron en que no puede haber autonomía sin financiamiento, y dejaron expresamente establecido que no se podrán transferir competencias, servicios ni funciones a los municipios sin la correspondiente transferencia de recursos. Este principio, reclamado por intendentes y foros municipales en las audiencias públicas previas, apunta a garantizar que la descentralización no se convierta en una carga imposible de sostener para los gobiernos locales.

Sin embargo, no todo fue consenso. Desde La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart se desmarcó del dictamen y lo calificó de insuficiente. Adelantó que su espacio presentará textos alternativos y lanzó fuertes críticas contra el proyecto de Derecho a la Ciudad, defendido por Mauricio Maroevich (Unidos). Según Aleart, esa iniciativa “esconde el propósito de habilitar la creación de nuevos impuestos”. Con dureza, resumió: “Son espejitos de colores para cobrar impuestos”.

El justicialismo, por su parte, se negó a considerar el dictamen sobre asociativismo municipal hasta no tener cerrado el capítulo de autonomía. Pese a ello, Unidos avanzó y presentó su propio texto. También se dictaminaron proyectos vinculados al ordenamiento territorial, otra de las competencias claves que se busca reforzar en el marco de la reforma constitucional.

La Comisión que preside Katia Passarino llegó a este punto tras un proceso de consultas que incluyó tres audiencias públicas en Rosario, Reconquista y Rafaela, además de reuniones con autoridades de entes metropolitanos, intendentes como Juan Pablo Poletti (Santa Fe) y Pablo Javkin (Rosario), y representantes de foros de intendentes de distintos signos políticos. El mensaje fue unánime: “No hay autonomía sin recursos”.

Todavía queda por definir un tema sensible: las cláusulas transitorias que establecerán los plazos de aplicación de la reforma y, en particular, la duración de los mandatos actuales de intendentes y concejales. Esas definiciones llegarán recién este miércoles, cuando la comisión complete la redacción.

El avance en la Comisión de Régimen Municipal abre una etapa decisiva para la reforma constitucional santafesina. La autonomía municipal, largamente reclamada, parece más cerca de convertirse en realidad, aunque el camino no está exento de resistencias, acusaciones cruzadas y el desafío de garantizar que la descentralización venga acompañada de los recursos necesarios.