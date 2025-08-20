la Convención avanza con dictámenes sobre nuevos derechos en la Constitución

La Convención Constituyente de Santa Fe avanza en dictámenes para reformar 16 artículos de la Constitución y sumar nuevos derechos.

El primer consenso alcanzado fue la incorporación de los derechos digitales, aprobado con apoyo amplio salvo de La Libertad Avanza.

También se discute la inclusión del derecho a la seguridad pública y ciudadana como obligación indelegable del Estado.

Los debates abarcan temas como libertad de expresión, juicio por jurados, hábeas data, ficha limpia, salud, educación y cultura.

La protección del ambiente, el derecho al agua y la defensa de consumidores se incorporan como nuevos ejes de discusión.

La agenda prevé reuniones hasta el viernes para cerrar dictámenes y, desde el lunes 25 de agosto, comenzará a trabajar la Comisión Redactora.

La Convención Constituyente de Santa Fe entra en una semana clave para el debate y la incorporación de nuevos derechos ciudadanos a la Carta Magna provincial. Este miércoles, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, presidida por la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas (Más para Santa Fe), tiene previsto avanzar con la presentación de dictámenes en torno a 16 artículos habilitados para su reforma, además de una serie de ejes temáticos que buscan actualizar la normativa en línea con los desafíos del siglo XXI.

Entre los puntos destacados figuran la consagración de los derechos digitales, la ampliación de la libertad de expresión, la inclusión del juicio por jurados, la actualización del hábeas corpus y el reconocimiento del hábeas data. También se discuten reformas vinculadas a la salud, la educación, la cultura, el trabajo decente, la protección ambiental y el derecho al agua, así como la incorporación de la figura de “ficha limpia” para limitar el acceso a cargos electivos de personas con condenas judiciales.

Derechos digitales: el primer consenso

El avance más concreto hasta ahora se dio la semana pasada, cuando la comisión aprobó por consenso la incorporación de los derechos digitales. La decisión fue celebrada con un aplauso generalizado, que marcó un hito en las deliberaciones. Rodenas lo definió como “el primer gol de la Convención”, al subrayar la importancia de haber alcanzado un acuerdo transversal entre distintas fuerzas políticas. Solo los convencionales de La Libertad Avanza manifestaron su rechazo.

El texto consensuado reconoce el derecho al acceso equitativo a la tecnología y la ciencia, así como la obligación del Estado de garantizar un marco normativo que proteja a los usuarios frente a los desafíos que plantean las nuevas dinámicas del mercado digital. Para los convencionales, este paso representa una modernización indispensable de la Constitución provincial, vigente desde 1962.

Seguridad pública: un derecho a consagrar

Otro de los debates relevantes tuvo lugar en la Comisión de Funcionamiento del Estado, que aprobó un dictamen para incorporar a la Constitución provincial el derecho a la seguridad pública y ciudadana. El texto sostiene que toda persona debe poder desenvolverse en un entorno seguro, tanto físico como digital, libre de violencias y amenazas.

La propuesta establece que la seguridad constituye un “deber indelegable del Estado”, orientado a preservar el orden democrático y garantizar la protección integral de las personas y sus bienes. Para ello, se alienta el desarrollo de políticas públicas de carácter integral, con planificación estratégica, análisis de datos y cooperación entre la Provincia, la Nación y los gobiernos locales, con participación activa de la comunidad. También se subraya el rol de las fuerzas de seguridad, concebidas como responsables del mantenimiento del orden y la prevención del delito.

Ejes en discusión

Además de los consensos alcanzados, la comisión deberá expedirse sobre cuestiones de fondo vinculadas a instrumentos internacionales de derechos humanos, libertad de prensa, derecho de reunión, acción de amparo, acceso a la salud y cultura, condiciones del sufragio y rol de los partidos políticos. También está en debate la ampliación de derechos sociales, ambientales y de consumo, con propuestas que incluyen medidas de acción positiva y garantías específicas para usuarios y consumidores.

En el área educativa, se analizan modificaciones a los artículos 109 al 113, que buscan actualizar el derecho a la educación en clave de inclusión, calidad y acceso universal.

Cronograma intenso

El calendario de la Convención marca una agenda apretada. Tras la reunión de este miércoles, el jueves será el turno de la Comisión de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales, mientras que el viernes vencerá el plazo para la presentación de los dictámenes de mayoría y minoría. Finalmente, el lunes 25 de agosto, comenzará a trabajar la Comisión Redactora, encargada de armonizar el texto final de la reforma.

Un proceso en marcha

La reforma constitucional en Santa Fe se plantea como una oportunidad histórica para actualizar el marco normativo provincial en temas que van desde la democracia digital hasta la seguridad, la justicia y los derechos sociales. La incorporación de los derechos digitales aparece como el primer gran acuerdo de una Convención que busca, no sin tensiones políticas, dejar como legado una Constitución más moderna, inclusiva y adaptada a los tiempos actuales.