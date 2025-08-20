“El Partido Comunista Chino busca exportar su modelo autoritario”, advirtió el jefe del Comando Sur en Buenos Aires

El ministro de Defensa, Luis Petri, y el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Alvin Holsey, inauguraron este miércoles la Southdec 2025, la cumbre regional de la que participan expertos en la materia, las máximas autoridades militares de varios países americanos e invitados de organismos europeos.



Durante la apertura del evento, las autoridades locales advirtieron sobre las organizaciones criminales que operan en las fronteras, mientras que las norteamericanas cuestionaron duramente la influencia de China en el continente, a la cual calificaron como “una amenaza para los pueblos”, ya que consideran que el régimen comunista “busca exportar su modelo autoritario”.



Luego de que sonaran los himnos de ambas naciones, Petri señaló: “Esta conferencia no habría sido posible sin la realización y colaboración conjunta entre la Argentina y los Estados Unidos”





”Para nuestro país es muy importante este encuentro, porque ratifica la decisión y el mandato del presidente Javier Milei de alinearnos con la administración de Donald Trump”, remarcó el ministro.



Durante su discurso, el funcionario sostuvo que la actual gestión parte de “un diagnóstico sobrio y realista”, que entiende que hay una ”etapa internacional más compleja y volátil” debido a “la aceleración tecnológica”.

“Este entorno repercute en América Latina, donde tenemos organizaciones criminales que operan internacionalmente y que deben ser combatidas con Estados preparados”, agregó.

En este sentido, Petri destacó que “Argentina, por determinación del Presidente, asumió una posición activa y global, en un absoluto alineamiento de las democracias de la región”.

Posteriormente, el ministro recordó que en los últimos meses las Fuerzas Armadas han adquirido aviones y vehículos terrestres para mejorar su capacidad militar y cuestionó duramente “la pesca ilegal“, para finalmente reiterar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Además, consideró que “es imprescindible el apoyo de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil” para la lucha contra la delincuencia trasnacional, una tarea que -subrayó- debe hacerse “respetando los derechos humanos”.

“Sudamérica ha sido y debe seguir siendo una zona de paz. Sostener esa condición requiere de valores firmes y cooperación amplia”, cerró.

La amenaza china

Por su parte, Holsey comenzó agradeciéndole a la Argentina por ser la sede de este evento y destacó “la asociación” en la zona para “actuar frente a los desafíos de seguridad más urgentes”.

Siguiendo la línea de Petri, el jefe del Comando Sur norteamericano expresó que las organizaciones criminales “perpetúan un ciclo de violencia y corrupción que amenaza la seguridad ciudadana y la integridad de la democracia”.

“Actualmente, existen 33 grupos sancionados por Estados Unidos, incluidos diez recientemente designados como organizaciones terroristas extranjeras, que operan en el hemisferio occidental dedicándose al tráfico ilícito de drogas, armas, mercancías, fauna silvestre y personas, obteniendo ingresos de 358 mil millones de dólares al año”, precisó.

Además, el militar advirtió que, al mismo tiempo, “el Partido Comunista Chino continúa su metódica incursión en la región” y “busca exportar su modelo autoritario, extraer recursos valiosos y establecer infraestructura de posible uso dual, desde puertos hasta el espacio”.

“Su presencia e influencia tienen consecuencias de gran alcance en todos los dominios, particularmente en el Cono Sur, donde líneas marítimas vitales de comunicación, como el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake, funcionan como cuellos de botella estratégicos que podrían ser utilizados por el PCCh para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones o la neutralidad de la Antártida", agregó.

Es la segunda vez que este evento, que el mencionado organismo norteamericano realiza desde más de 15 años, se lleva adelante en Buenos Aires, ciudad que ya fue sede del encuentro en el 2018.



En esta oportunidad, los temas centrales de la jornada serán el dominio marítimo y el respaldo de las Fuerzas Armadas a sus pares de Seguridad en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

Bajo el lema “Lecciones aprendidas y mejores prácticas en la lucha contra amenazas en entornos multidominio”, los especialistas comenzaron con el debate en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

La denominada Conferencia Sudamericana de Defensa tiene como objetivo fortalecer la cooperación regional en este sector estratégico, además de compartir las experiencias propias.



Además de Petri y Holsey, asiste el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Argentina, Xavier Isaac, que es coanfitrión de esta edición del ciclo.

“En Argentina estamos en un proceso de reequipamiento. Esto es importante porque queremos participar y formar parte de la región en igualdad de condiciones”, señaló el brigadier.

Al tomar la palabra, Isaac coincidió con Petri en la amenaza que las nuevas tecnologías representa en manos de criminales e invitó a los presentes a “empezar a hacer acciones concretas entre los diferentes países”, que vaya más allá de la declaración conjunta que se firmará una vez finalizada la cumbre.

Entre los invitados están las máximas autoridades militares de Brasil, el almirante Renato Aguiar Freire; de Chile, el contraalmirante Oscar Manzano; de Colombia, el almirante Francisco Cubides; de Ecuador, el almirante Jaime Patricio Vela Erazo; de Paraguay, el general César Moreno Landaira; de Perú, el general David Guillermo Ojeda Parra; de Surinam, el general Werner Kioe A Sen, y del Uruguay, el general Rodolfo Daniel Pereyra Martínez.

También se encuentran el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Roosevelt Ditlevson, y observadores de Canadá, Francia, España, Portugal, Reino Unido, de la Junta Interamericana de Defensa (JID), entidad que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros.

“Es genial estar aquí. Soy el primer subsecretario de Defensa en estar en Argentina. Vine con un mensaje claro: la defensa en el hemisferio es una de las principales preocupaciones del presidente Trump”, aseguró Ditlevson.

Al respecto, sostuvo que la misión de la administración republicana es “lograr La Paz a través de la fortaleza” y aclaró que “el primer deber de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es defender el país, y esa defensa comienza aquí, en el hemisferio occidental”.

“América primero no significa ‘Estados Unidos solo’, pero tampoco que cada socio no deba tomar acción. Cada socio debe asumir su parte. La seguridad en este hemisferio es una responsabilidad compartida. Haremos más, pero esperamos que nuestros aliados también hagan más”, agregó.

Además, el estadounidense sostuvo que “China es una amenaza para nuestros pueblos”, ya que “controla instalaciones militares, de inteligencia y espaciales en todo este hemisferio”, mientras que sus empresas “se apropian de tierras, se hacen con infraestructura crítica y sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones”.

“Quiero ser claro con una cosa: nosotros no buscamos una guerra con China, sin embargo, queremos prevenir que haya una guerra y lo haremos con una disuasión firme y decidida frente a sus amenazas en esta región”, aclaró.

La cumbre continuará el jueves, aunque con una agenda reservada que solamente incluye reuniones bilaterales entre los jefes de los Estados Mayores Conjuntos de cada país participante.

