Docentes de Santa Fe exigen respuestas al Iapos: "Aportamos millones de pesos y no tenemos cobertura"

En el marco del plan de lucha docente, Amsafé presentó un petitorio con 18.981 firmas en reclamo a las deficiencias en la cobertura de la obra social IAPOS. La acción se realizó este martes frente a la sede de la obra social provincial, con la participación de trabajadores y trabajadoras de distintos puntos de Santa Fe

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, explicó que la situación de los afiliados es crítica: “Hoy una maestra o un maestro aporta entre 50.000 y 70.000 pesos obligatorios a la obra social, más el adicional del IAPOS Solidario que llega hasta 40.000 pesos, pero cuando vamos al médico tenemos que seguir pagando consultas, plus o bonos carísimos. Una tomografía, por ejemplo, cuesta 60.000 pesos, con salarios que rondan los 770.000”.







El dirigente remarcó que el reclamo no se limita al monto de los aportes, sino a la falta de acceso a un derecho básico: la salud. “La obra social se sostiene con los aportes de las trabajadoras y los trabajadores, pero somos los únicos que no participamos de las decisiones. No sabemos qué se hace con nuestros recursos, que parecen destinados a grupos médicos y farmacéuticos, y no a garantizar la atención de afiliados activos y jubilados”, cuestionó.



Críticas al gobierno y a la paritaria docente

Alonso también apuntó contra el cierre unilateral de la paritaria por parte del gobierno provincial: “El Ejecutivo habla de diálogo y consenso, pero lo que hay es imposición y una clara política de ajuste. En julio la inflación fue del 1,9% y el aumento salarial apenas del 1,5%. No es cierto que el salario le gana a la inflación”.

Desde el gremio advirtieron que, si no hay respuestas, las medidas de fuerza se intensificarán. En ese sentido, recordaron que el plan de lucha de Amsafé incluye nuevas acciones: el 27 de agosto frente a la Caja de Jubilaciones y el 3 de septiembre con actividades en toda la provincia.

“Queremos soluciones, no imposiciones”

El secretario general insistió en que el reclamo central es la apertura al diálogo real: “El gobierno, en lugar de imponer, debe convocar y presentar propuestas que mejoren no solo los salarios, sino también las condiciones laborales, previsionales y el acceso a la salud”.

