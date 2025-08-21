Viotti presentó un plan integral de pavimentación

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, presentó el Nuevo Plan Integral de Pavimentación para más de 20 barrios, mejorando transitabilidad y seguridad vial.

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, anunció el lanzamiento del Nuevo Plan Integral de Pavimentación, diseñado para mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de los habitantes de más de 20 barrios de la ciudad. La iniciativa también busca aumentar la seguridad vial en las calles locales.

El plan incluye la derogación de una ordenanza anterior, que nunca se implementó, y establece nuevos criterios para la ejecución de la obra. Se prevé la pavimentación de 255 cuadras utilizando dos tipos de pavimento que garantizan una vida útil de 30 años. Para financiar los trabajos, se aplicará una contribución por mejoras y opciones de pago flexibles.

En conferencia de prensa, Viotti destacó que el proyecto era una de las principales deudas de gestión. "Cuando asumimos, encontramos un plan de 150 cuadras que no se había ejecutado por dificultades económicas. Realizamos un relevamiento y comprobamos que las necesidades de pavimentación eran mayores", afirmó.

El estudio reveló que más de 20 barrios requerían mejoras tanto en calles de ripio como en aquellas con pavimento deteriorado. "Creamos un plan que permita incluir más calles en una segunda etapa. Este plan será elevado al Concejo para su consideración", añadió.

El intendente detalló que se comenzará con el barrio Mora por ser uno de los más grandes y con menor cobertura de pavimento. La ejecución en otros barrios dependerá del avance en los pagos.

La inversión estimada para la ejecución de las 255 cuadras asciende a $18.832.905. Los barrios incluidos son Mora, Virgen del Rosario, Zazpe y otros. Las modalidades de pago ofrecerán descuentos por pago al contado y facilidades para financiar en cuotas, adaptándose a la situación económica de los vecinos.

El secretario de Infraestructura, Nicolás Asensio, explicó que la anterior ordenanza era poco viable financieramente y que las calles existentes, muchas de ellas con más de 35 años, requieren de un cambio a pavimento de hormigón.

Con este plan, el Gobierno Municipal espera mejorar la conectividad y revalorizar las propiedades en la ciudad, respondiendo a un reclamo histórico de los rafaelinos.