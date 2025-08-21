Las autoridades se deben sincerar sobre la inseguridad en Rafaela

Algunas autoridades suponen que a la gente le gusta denunciar que le robaron; hasta piensan que exageran. Cuando algunas de las autoridades provinciales, acompañados por funcionarios municipales, vinieron a Rafaela a hablar sobre el tema, proporcionaron estadísticas que en algunos casos parecieron risueñas. Las autoridades provinciales, avaladas por las municipales, tienen un "medidor" un poco extraño. Ellos obtienen el cálculo de si ha crecido o no el delito de acuerdo con los llamados que se hacen al 911, lo que es un desatino digno de principiantes o de mentirosos con motivos.

Hay que tener en cuenta que la gente no llama en la mayoría de las ocasiones al 911, porque atienden desde Santa Fe. Hasta que uno les explica dónde ocurrió el ilícito, proporciona la numeración de la vivienda, las calles laterales y alguna referencia para llegar, los delincuentes ya están en sus casas tomando mate. La gente prefiere llamar a la GUR, ya que el procedimiento es mucho más efectivo y, por supuesto, rápido. Quienes dicen que el delito ha disminuido están muy equivocados, y lo peor de todo es que su falta de comprensión es peligrosa.

El delito se combate con estadísticas reales y medidas concretas al respecto. Las autoridades no deben temer a la realidad; deben comprender que asumirla es la única manera de lograr revertir esta situación, que en Rafaela se vuelve más insostenible día a día. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio: el Intendente Leonardo Viotti debe tocar las puertas mismas de la gobernación y exigir medidas concretas. El Gobernador Pullaro debe comprender que la provincia no es solo Rosario.