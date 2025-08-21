¿Independiente y la U de Chile enfrentarán sanciones históricas tras la brutal pelea en las tribunas?

Lo que pasó entre Independiente y la U de Chile en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue un horror. Resulta doloroso ver el grado de violencia, la falta de interés por la vida del otro, la falta de acción de quienes deben garantizar la mínima seguridad. Es cierto que hubo violencia de ambos lados, que los hinchas de la Universidad de Chile fueron decididos a producir incidentes cuando empezaron a arrojar proyectiles desde la tribuna alta a la baja.

Hubo piedras, caños, inodoros, bengalas, materia fecal y hasta butacas arrojadas, todo porque la seguridad consideró que no había que poner personal para impedir que eso suceda, tampoco se explica cómo no había una reja o red que cuide a los hinchas del Rojo que quedaron desprotegidos en la popular. Ahora bien, eso estuvo pésimo, pero no da lugar a la barbarie que protagonizó la barra de Independiente. Golpear salvajemente hasta dejar inconsciente a alguien, desnudar y humillar a otra persona lejos está de estar avalado por la violencia previa. Todo fue un desastre y la Conmebol tomará las medidas necesarias con sanciones que prometen ser ejemplares.

¿Qué sanciones podrían recibir Independiente y la U de Chile?

El Reglamento Disciplinario de la Conmebol indica en su artículo 18:

a) Advertencia.

b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.

c) Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).

d) Anulación del resultado de un partido.

e) Repetición de un partido.

f) Deducción de puntos.

g) Determinación del resultado de un partido.

h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.

i) Cierre total o parcial del estadio.

j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.

k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.

l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.

m) Retirada de un título o premio.

n) Retirada de licencia.

o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.

Cabe destacar que, al ser cancelado y no suspendido el partido, no se reanudará, por lo que lo más probable es que ambos equipos queden eliminados de la competición, aunque esto todavía no es oficial.

Fuente: Bolavip