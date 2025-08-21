Inter Miami, sin Lionel Messi, clasificó a semifinales de Leagues Cup eliminado a Tigres de México

Lionel Messi fue baja de último momento, pero de todas formas Inter Miami logró imponerse sobre Tigres de México para meterse a semifinales de la Leagues Cup, torneo que enfrenta a equipos de la MLS y Liga MX.

Luis Suárez convirtió los dos goles del triunfo por 2-1 con una notable particularidad: ambos goles fueron de penales sancionados por dos manos del mismo jugador, Javier Aquino.

Gol de Ángel Correa en la derrota de Tigres ante Inter Miami

Ángel Correa le dio el empate parcial a Tigres de México con un gol a pura potencia y reacción. El delantero argentino está imparable desde su arribo al club, con 6 tantos en 8 partidos.

Luis Suárez sentenció la clasificación de Inter Miami

Pero Luis Suárez puso toda su jerarquía para liquidar el pleito a favor de Inter Miami, que tuvo a Rodrigo de Paul como titular junto a Óscar Ustari, Gonzalo Luján y Tadeo Allende

El equipo de Javier Mascherano avanzó a semifinales y espera por Orlando City o Toluca, duelo que se disputará el próximo miércoles 27 de agosto.

Fuente: 442