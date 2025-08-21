Néstor Grindetti se pronunció tras los incidentes: "Independiente no tuvo nada que ver; corresponde una sanción al club chileno"

La noche de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile estuvo completamente manchada por lamentables incidentes entre hinchas de ambas parcialidades.

Los simpatizantes chilenos comenzaron a lanzar proyectiles de todo tipo, el partido se demoró más de 40 minutos en el inicio del segundo tiempo y, tras algunos enfrentamientos entre ambas barras, el árbitro Gustavo Tejera y la Conmebol lo confirmaron: el encuentro quedó completamente suspendido.

En ese sentido, y luego de que haya pasado un tiempo desde estos disturbios, el que decidió hablar fue el presidente del Rojo, Néstor Grindetti.

"Realmente lamentable. Algo que debería haber sido una fiesta terminó en un comportamiento totalmente repudiable de los simpatizantes de la U", arrancó el máximo dirigente de la institución de Avellaneda.

Luego, agregó: "Nos destrozaron los baños. Tomaban los artefactos de los baños y lo arrojaban desde las tribunas. Una violencia que nunca vi, absolutamente injustificada. El partido no daba para ese tipo de violencia. El público de Independiente no se merecía algo así".

"Las medidas de prevención que se tomaron fueron las lógicas; la cantidad de entradas entregadas fue la que solicitó la Conmebol. No se puede prever cuándo los comportamientos se salen de los parámetros normales", explicó Grindetti sobre el sistema de seguridad.

Además, Grindetti profundizó en las medidas que tomarán ante la Conmebol: "Estuvimos hablando con la gente de Conmebol. Desde ya que vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Independiente no tuvo nada que ver".

"Está claro el comienzo y la continuidad del problema con un solo público. Hay 90 detenidos que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable, es evidente. Si hay que viajar a Paraguay, viajaremos a Paraguay. Acá corresponde una sanción del club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente", expresó el presidente, delegándole toda la culpa a la Universidad de Chile.

El dirigente enfatizó en qué fue lo que pasó con la gente que sufrió estos incidentes: "Hablé con la gente de la policía, con la seguridad del gobierno de la provincia y me comentaron que había 90 detenidos, un par de heridos leves y algunos que estaban sin riesgo e internados en el hospital de Avellaneda".

Por último, pero no menos importante, le dejo un fuerte mensaje a los hinchas de Independiente: "No estamos acostumbrados a este tipo de comportamientos. Nuestro comportamiento es ejemplar. Nunca tuvimos algo así. Nosotros vamos a defender la posición de Independiente. Vamos a esperar un informe de Conmebol. Hay un claro responsable, el simpatizante de la U de Chile".

Fuente: 442