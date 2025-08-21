Estudiantes sostuvo la diferencia y clasificó a cuartos de Libertadores: va por la misma ruta que Racing y Vélez

Estudiantes de La Plata padeció un final apretado pero terminó avanzando a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tras empatar 0-0 con Cerro Porteño.

El Pincha de Eduardo Domínguez se apoyó en la gran victoria que había conseguido durante la ida, en la Nueva Olla de Asunción, con agónico penal de Santiago Ascacíbar, para dominar el resultado global.

Estudiantes mantuvo el cero ante un Cerro Porteño irregular en la primera mitad

La primera mitad transitó con un ritmo lento, impuesto por Estudiantes, quien sin apuró dejó mejores sensaciones en el tramo inicial.

Prácticamente sin situaciones de gol transitó una primera mitad en la que Cerro Porteño mostró una buen manejo de pelota durante el último cuarto de hora, aunque sin el peso ofensivo necesario para generar peligro sobre el arco de Fernando Muslera.

Estudiantes resistió en el complemento y podría haber semifinal de Libertadores en argentinos

Cerro Porteño intentó quemar naves en el complemento, y aunque mostró notables falencias ofensivas, supo generar algún dolor de cabeza en el fondo de Estudiantes, decidido a defender en campo propio el resultado global.

El Ciclón paraguayo tuvo algunas aproximaciones peligrosas en el tramo final, y aunque se acercó al gol no pudo meter el puñal.

Misión cumplida para Estudiantes, que espera por Flamengo o Inter de Porto Alegre en una zona del cuadro que ya tiene un argentino en semifinales: el vencedor entre Racing y Vélez.

Fuente: 442