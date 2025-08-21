“Pedí perdón”: el brutal video de barras de Independiente golpeando y amenazando a dos hinchas chilenos

“Pedí perdón”: el brutal video de barras de Independiente golpeando y amenazando a dos hinchas chilenosDEPORTESNone
🚨DENIGRANTE‼️ “Pedí perdón”:— XAlertNow (@xalertnow) August 21, 2025
Barras de #Independiente le abrieron la cabeza a dos hinchas chilenos y los obligaban a pedir perdón. #Sudamericana #UdeChile
https://t.co/CSvjMJUJX7
La Conmebol suspendió el encuentro de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 por falta de garantías de seguridad.
