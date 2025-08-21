Tras los pasos de Franco Colapinto: quién es el piloto ítalo-argentino que correrá en la Fórmula 3 en 2026

El automovilismo nacional suma un nuevo protagonista en el camino hacia la Fórmula 1. Se trata de Mattia Colnaghi, un piloto ítalo-argentino de apenas 17 años que fue confirmado como integrante del Red Bull Junior Team, el prestigioso programa que impulsa a las futuras estrellas de la categoría líder

Colnaghi nació en Monza, Italia, pero tiene raíces en la Patagonia: su mamá es argentina y allí todavía vive parte de su familia. Correrá con el equipo MP Motorsport en la Fórmula 3 a partir de la temporada 2026.

El presente de Mattia ya es prometedor: su trayectoria incluye un título en la F4 Española de 2024 luego de una remontada con seis victorias en el último período de la temporada, y actuaciones destacadas en karting y Fórmula Regional.

Actualmente lidera la Eurocup-3, categoría en la que acumula cuatro victorias y dos podios en la temporada 2025. Su rápido ascenso recuerda al de Franco Colapinto, otro argentino que pasó por las filas de MP Motorsport.

“Unirme a la Fórmula 3 y al Red Bull Junior Team es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido a MP Motorsport por la confianza y por la relación que construimos en estos dos años”, expresó Colnaghi, en una nota publicada por Carburando, tras la confirmación.

Para Sander Dorsman, director de MP, su talento y capacidad de adaptación lo convierten en un piloto diferente: “Ascender a la F3 con Mattia es un orgullo para nosotros como equipo. Reconocimos inmediatamente su talento cuando se unió a nosotros siendo un adolescente en el invierno de 2023-2024.”

Mientras prepara su desembarco en la Fórmula 3 en 2026, Colnaghi buscará mantenerse en lo más alto del campeonato Eurocup-3: la próxima parada será Spa-Francorchamps, el 4 y 5 de septiembre, donde intentará ampliar su ventaja.

Fuente: TN