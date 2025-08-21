La furia de Wanda Nara cuando descubrió la donación que hizo Icardi: “Te hacés el solidario con mi dinero”

Wanda Nara está furiosa con Mauro Icardi. Hace minutos, lo acusó de hacerse el solidario con bienes que no le pertenecen. De esta manera, dio a entender que el delantero del Galatasaray cumplió con la amenaza de vaciarle el placard de la casa de Turquía.

“No debo ninguna multa a nadie. Seguís ejerciendo violencia. Hasta que la Justicia Penal resuelva las seis denuncias por violencia de género que tenés”, escribió en una historia de Instagram.

Luego lanzó: “Te hacés el que sos solidario y ayudás a fundaciones con mi dinero y con mi mudanza”. “A ver si sos tan solidario pero con tus cosas. Por qué no ayudás primero a los tuyos y con la tuya, no con la mía", lo desafió.

Después de remarcar que ella no tiene ninguna multa ni le debe nada a nadie, señaló: “Hay mucha carencia y necesidad afectiva, sobre todo en gente que lleva tu apellido. Muchos con vergüenza. Ocupate de ellos”. “Yo seguiré ocupándome de nuestras hijas mientras que sigas despechado”, concluyó.

Fuente: TN