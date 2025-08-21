Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmarían el divorcio: los detalles que se filtraron del acuerdo

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmarían el divorcio este jueves. Tras el escándalo por infidelidad, la expareja de actores le pondrá fin a una relación de 18 años de amor.

“Mañana por fin se firma el divorcio. Esto aceleró todo”, dijo Yanina Latorre al aire de SQP (América). Sobre el vínculo, aclaró: “Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo y se han visto”.

Luego reparó en las palabras del actor, quien dijo haber superado el desliz, y apuntó: “Él dice haberla perdonado, o sea, la infidelidad en sí, lo que le duele es cómo se desencadenó todo. Todo el año, él se sintió medio bol... porque ella ya estaba con ganas de separarse y no se lo terminó de comunicar”.

En cuanto al acuerdo, la conductora reveló: “Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula, que hay mucho quilombo de guita... Parten todos 50 y 50, ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año justamente para darle un espacio a ella y se queda ahí. Y dicen que van a seguir laburando juntos”.

Fuente: TN