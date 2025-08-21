El hijo extramatrimonial de Demichelis rompió el silencio tras la separación del DT y Evangelina Anderson

Facundo Bono, el hijo extramatrimonial de Martín Demichelis, rompió el silencio en medio de la separación del DT y Evangelina Anderson.



“Algo muy f... de esta sociedad es cuando terceros cuentan tu historia, como se les canta, agregando o sacando detalles según quieran o les convenga. Muchos dicen: ‘hacé oído sordo, dejá que hablen’. Pero no es tan fácil”, escribió indignado en la red social X.

Harto, señaló que estos últimos días muchos desconocidos lo avasallaron con llamados y mensajes. Sobre las preguntas más frecuentes, indicó: “Que cómo es mi relación con Martín, que si sé de su matrimonio, que si viajé a tal lugar, que si hablé con tal, que qué proyectos tiene él ahora”. “Búsquense una vida y dejen vivir”, sentenció.

En este sentido, señaló que muchos se acercan para obtener información que él no está dispuesto a dar. “Al final, la vida sola te va mostrando quién sí y quién no. Cada vez son más los del decorado… y cada vez menos, pero más reales, los que quedan”, sostuvo reflexivo.

A fin de poner un punto final a los trascendidos, Facundo decidió romper el silencio en su red social.

Qué dijo Facundo Bono, el hijo de Martín Demichelis, sobre la separación de su papá y Evangelina Anderson

En primer lugar, Facundo advirtió: “No voy a opinar de un matrimonio que no me corresponde, ellos son adultos y son conscientes de la situación en la que están, estuvieron y van a estar”.

“Lo único que yo intenciono, es que los más peques no sufran y se carguen de odio con cosas de adultos. El amor padre-hijx y madre-hijx es distinto al de marido-mujer... Espero y confío en que todos en la familia lo van a diferenciar”, opinó luego.

En tercer lugar, expuso: “Puedo decir que con Martín para el día del padre tuvimos unos días transcendentales para nuestra relación. Viajé a Marbella para conocer su casa y gran parte de su historia puertas adentro”.

“Con el tiempo suficiente para estar cara a cara y sacarnos las caretas después del primer termo de mate y poder hablar bien en crudo muchas cuestiones que nos debíamos charlar durante horas largas”, sostuvo sobre su encuentro. Y remarcó: “Además de buen tipo, es también un maestro y no por magia hizo semejante trayectoria”.

“Fui con una sensación y volví con otra: no con la que quería, sino con la que necesitaba. Fue un quiebre para nuestra relación. Más que padre-hijo, estamos construyendo una creciente, fuerte y gran amistad. Porque padre tengo uno, y siempre será Beto", remarcó. A modo de cierre, reveló: “Hace muy poco compartimos una semana entera en Justiniano Posse, haciendo vida diaria de pueblo. Y lo que antes era morbo, hoy fue naturalidad. La gente se sintió muy cálida y los dos encontramos refugio ahí. Eso también suma una banda. Sana muchas cosas".

“¿Laboralmente? Ni idea, bien, bien, en qué anda... yo no sé cómo hace, pero el loco no para... entre reuniones y llamados. Creo que la única vez que no habla de fútbol es cuando está conmigo, porque yo no sé un carajo", concluyó.

Fuente: TN