Eva Bargiela se divorció de Facundo Moyano: “Estoy contenta de haber terminado esta etapa tan difícil”ESPECTÁCULO Julia VOSCO
Eva Bargiela y Facundo Moyano están oficialmente divorciados a más de dos años de solicitar la disolución del matrimonio. Este camino incluyó el propio trámite, la separación de bienes y demás temas puntuales que finalmente tuvieron una resolución este miércoles cuando volvieron a cruzarse en la audiencia.
La modelo fue interceptada por un móvil con Intrusos (América), en plena calle y sobre el tema comentó: "Es una etapa totalmente terminada y ahora me tengo que ocupar de lo más importante de mi vida, que es mi bebé y mi familia. Estoy muy contenta de que esta etapa, que ha sido muy difícil para mí, se haya terminado“.
Sin embargo, Eva se mostró cortante con el notero y otros cronistas presentes cuando quisieron indagar con ella sobre temas económicos: “No voy a hablar de nada más. No tengo mucho más para agregar“.
Por otra parte, no dudó en referirse a su presente sentimental con Gianluca Simeone. ”Estoy muy contenta porque estoy esperando un bebé que llega a una familia con mucho amor, estoy muy contenta con eso y el pasado ya está”, concluyó.
Fuente: TN